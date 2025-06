«H Λίβερπουλ απέκτησε τον Βιρτς με μεταγραφή-ρεκόρ»

Η Λίβερπουλ… τίναξε την μπάνκα στον αέρα για να κάνει δικό της τον Φλόριαν Βιρτς μετά από αλλεπάλληλες προτάσεις και πιέσεις στην Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Άγγλο δημοσιογράφο, Πολ Τζόις, η συμφωνία πλέον έχει «κλείσει» και ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.

Liverpool have agreed a deal with Bayer Leverkusen for Florian Wirtz that could set a new British transfer record of £116 million.

The fee is split between a £100 million guaranteed payment and then bonuses of up to £16 million. More @TimesSport

— paul joyce (@_pauljoyce) June 13, 2025