«Ολυμπιακός και Μονακό θέλουν τον Χέις της Παρί» (pic)

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την ενίσχυσή του στην γραμμή των ψηλών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ και την αποχώρηση του Μόουζες Ράιτ με προορισμό της Ζάλγκιρις Κάουνας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι Ερυθρόλευκοι κράτησαν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που θα είναι ο βασικός τους σέντερ και ψάχνουν άλλους δύο, με τον έναν τουλάχιστον να είναι αρκετά αθλητικός και με έφεση στο αμυντικό κομμάτι. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ματέο Αντρεάνι, οι Πειραιώτες έχουν βρει τον εκλεκτό τους.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στον Κεβάριους Χέις, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Παρί και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του Τιάγκο Σπλίτερ να κάνει την εντυπωσιακή χρονιά που έκανε.

AS Monaco and Olympiacos Piraeus submitted an offer to Kevarrius Hayes sources tell me and @BSphere_.

Soon decision by the player. pic.twitter.com/1xMvh0aHfz

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 12, 2025