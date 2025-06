Η Μονακό «κλέβει» τον Ίφι από την Παρί (pic)

Η Παρί την χρονιά που μας πέρασε ήταν η «σταχτοπούτα» της Euroleague που κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και αποκλείστηκε από τη Φενέρ. Αυτή η πολύ καλή ομάδα «διαλύεται» καθώς όλοι οι σημαντικοί της παίκτες φεύγουν για άλλες… πολιτείες. Ο Τι Τζέι Σορτς πάει στον Παναθηναϊκό, ο Τάισον Γουόρντ όλα δείχνουν πως του χρόνου θα παίζει στον Ολυμπιακό, ενώ και ο Ναντέρ Ίφι έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα του Ιταλού Αντρέα Καλτσόνι, ο Ίφι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα του Πριγκιπάτου πολυετές συμβόλαιο.

🚨💣Nadir Hifi is close to a deal with AS Monaco.

The agreement is almost confirmed for a multi-year contract.

He’ll leave Paris Basketball after 2 years.#EuroLeague #ASMonaco #Paris pic.twitter.com/yDe02upXXU

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 12, 2025