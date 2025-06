«Μάχη» Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν για τον Τάισον Κάρτερ (pic)

Αναμφίβολα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα στη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι εκείνο του Τάισον Κάρτερ.

Ο γκαρντ του Λαυρίου πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Ουνικάχα Μάλαγα, με την οποία κατέκτησε το Basketball Champions League στην Αθήνα και μάλιστα ο ίδιος αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει προφανώς απαρατήρητες από τις ομάδες της Euroleague, με τον Ερυθρό Αστέρα να φαίνεται πως είναι πια το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Τσέμα ντε Λούκας.

ÚLTIMA HORA: Estrella Roja, muy interesado en fichar a Tyson Carter, MVP de la F4 de BCL con Unicaja. El conjunto serbio, el favorito para ficharlo.

Red Star Belgrade is very interested in signing Tyson Carter from Unicaja. The Serbian powerhouse is the frontrunner to sign him.

