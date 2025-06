Αυστρία: Αυτός είναι ο 21χρονος μακελάρης με τους 11 νεκρούς σε σχολείο του Γκρατς

Τη φωτογραφία του 21χρονου μακελάρη που σκόρπισε τον θάνατο σκοτώνοντας 11 άτομα σε σχολείο της Αυστρίας, πριν βάλει τέρμα στη ζωή του μέσα στις σχολικές τουαλέτες, έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, οι αρχές.

Ο δράστης ονομάζεται Αρθρουρ Α και κατάγεται από προάστιο του Γκρατς. Την ίδια στιγμή η αστυνομία, που αναζητεί ενδείξεις για τους λόγους που ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο, ανακοίνωσε ότι στο σπίτι του βρέθηκε αυτοσχέδια βόμβα, αλλά δεν ήταν λειτουργική καθώς και ένα βίντεο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Άρθουρ Α., ο οποίος δεν είχε αποφοιτήσει από το σχολείο, εξέφρασε τη βαθιά του δυσαρέσκεια για το σχολείο και αναφέροντας τον σοβαρό εκφοβισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί ως κινητήριο παράγοντα για τις πράξεις του.

Το σημείωμα αποκάλυπτε επίσης μια προσωπική ανησυχία για την γάτα του, ζητώντας να την φροντίσει η μητέρα του μετά τον θάνατό του.

Οι αρχές βρήκαν μια μη λειτουργική βόμβα και στοιχεία για εγκαταλελειμμένα σχέδια για βομβιστική επίθεση στο σπίτι του, γεγονός που υποδηλώνει προμελέτη.

Το νόμιμα κατεχόμενο πιστόλι Glock και το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν στο σημείο.

Ο Άρθουρ ζούσε με την αυστριακή ανύπαντρη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του, με καταγωγή από την Αρμενία, απουσίαζε από το σπίτι από τότε που χώρισαν.

Παρά το ανατριχιαστικό βίντεο που στάλθηκε στη μητέρα του λίγο πριν από την επίθεση, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει τις αρχές εγκαίρως για να αποτρέψει την τραγωδία.

