Ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ: Στην Μάντσεστερ Σίτι ο Μάρκους Μπετινέλι (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάρκους Μπετινέλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς συνεργασίας με τους «πολίτες».

Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον τερματοφύλακα από την Τσέλσι, ως κίνηση ενίσχυσης λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Μπετινέλι αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη επιλογή του Πεπ Γκουαρντιόλα στο πλάι των Έντερσον και Στέφαν Ορτέγκα.

