«Ο Έλληνας γυμναστής της Φενέρμπαχτσε οδεύει προς την Αρμάνι Μιλάνο» (pic)

Η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας της Μονακό στον μεγάλο τελικό της Euroleague, με τον Έλληνα γυμναστή της ομάδας να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συνόλου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο λόγος για τον Κώστα Χατζηχρήστο, ο οποίος σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Τουρκίας και να ενταχθεί στο staff του Έτορε Μεσίνα για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, με την έναρξη της νέας σεζόν.

🔴⚪️ Kostas Chatzichristos will be Olimpia Milano’s Performance Team Coordinator starting next season. Agreement reached. In his career experiences with Olympiacos, Cska, Greek Federation and Fenerbahce pic.twitter.com/Mpjk44HaPw

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 5, 2025