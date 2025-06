Αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν δυο ανθρώπους στον νότιο Λίβανο χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό από την πλευρά του ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολάχ, καθώς συνεχίζει τις επιχειρήσεις του παρά το ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το σιιτικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σ’ επιδρομή «που διεξήγαγε ο ισραηλινός εχθρός και στοχοποίησε μοτοσικλέτα στην κοινότητα Αρνούν, στην περιοχή Ναμπάτια», κάπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

IDF drone strike in Southern Lebanon. Over 200 Hezbollah/Amal/Palestinian terrorists killed since the ceasefire with a defeated Hezbollah pic.twitter.com/1w0Q8VrgWr

Πρόσθεσε ότι άλλη επιδρομή στοχοποίησε όχημα και στοίχισε τη ζωή σε δεύτερο άνθρωπο στην περιοχή Μπιντ Τζμπάιλ και πως τρίτο πρόσωπο τραυματίστηκε σε παρόμοιες περιστάσεις στην Μπέιτ Λιφ, όχι πολύ μακριά.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε και εξάλειψε τρομοκράτη που ανήκε σε αντιαρματική μονάδα της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Αρνούν, στον νότιο Λίβανο».

Κατόπιν, ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε υπεύθυνο για το «οπλοστάσιο του πυροβολικού της Χεζμπολάχ» στην περιοχή Αΐτα αλ Σάαμπ, κοντά στο χωριό Ντεμπλ.

Ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει συχνά πλήγματα, σχεδόν πάντα από αέρος, στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου στον ανοικτό πόλεμο με τη Χεζμπολάχ για δυο μήνες, έπειτα από περίπου έναν χρόνο εχθροπραξιών.

The ministry said an “Israeli enemy” strike targeted a motorcycle in the village of Arnoun, in the Nabatieh region about five kilometres (three miles) from the Israeli border.https://t.co/GfqNtqMxkV

— The Sun Malaysia (@theSundaily) June 1, 2025