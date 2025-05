«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλεκ Πίτερς» (pic)

Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Άλεκ Πίτερς, με τους Ισπανούς να είναι στο… κυνήγι του Αμερικανού φόργουορντ, παρότι εκείνος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με τον Ολυμπιακό.

Όπως τονίζει το ισπανικό «encestando», οι «μερένγκες» θέλουν να εκμεταλλευτούν πως ο Πίτερς δεν παίρνει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στους Ερυθρόλευκους, αφού ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ.

Στόχος του Τσους Ματέο είναι να βάλει τον Αμερικανό φόργουορντ δίπλα στον Μάριο Χεζόνια, αλλά και να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση που ο Κροάτης πληρώσει τη ρήτρα του και μείνει ελεύθερος για να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για λογαριασμό του ΝΒΑ.

Real Madrid is targeting Alec Peters, I was informed. American player aims for more minutes after a reduced role in Olympiacos.

🏀El Real Madrid se lanza a por Alec Peters, que quiere salir del Olympiacos en busca de minutos https://t.co/mTe7Fi23SQ

— www.encestando.es (@webEncestando) May 29, 2025