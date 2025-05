«Βόμβα» Αντετοκούνμπο: «Ίσως έρθω εκεί όταν αποσυρθώ από το ΝΒΑ» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απαντάει σε ερωτήσεις που γίνονται στο «Χ» για αυτόν όσον αφόρα το παρόν αλλά και το μέλλον. Το πρωί της Πέμπτης (22/5) απάντησε σε μια ερώτηση που προκύπτει σε περίπτωση που αποχωρήσει από το ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης του «Χ» και φίλος της Φενέρ βρήκε την ευκαιρία να… ψήσει τον «Greek Freak» και του είπε να πάει στη Φενέρ. Ο Έλληνας σταρ απάντησε: «’Ισως όταν αποσυρθώ από το NBA. Φενέρ ή Εφές;», βάζοντας τον σε… αναμμένα κάρβουνα.

Maybe when I retire from the NBA.

Fener or Efes? 🤔 https://t.co/OSykhIKQuH

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 21, 2025