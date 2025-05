Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Candu Energy του Καναδά και άλλες εταιρείες σχετικά με σχέδια για την κατασκευή του δεύτερου και του τρίτου πυρηνικού σταθμού της, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους προχθές, Δευτέρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στη νοτιοανατολική Τουρκία, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε πως η Τουρκία θέλει «να βάλει ένα όνομα» φέτος στα προγράμματα για τους επιπλέον σταθμούς που σχεδιάζει.

