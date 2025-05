Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Τέιτουμ στους Σέλτικς (vids)

Τρία λεπτά πριν το τέλος του Game 4 των playoffs του NBA ανάμεσα σε Νιου Γιορκ Νικς και Μπόστον Σέλτικς, στη Νέα Υόρκη, ο Τζέισον Τέιτουμ τραυματίστηκε.

Ο σταρ της Βοστώνης χτύπησε χαμηλά στο δεξί πόδι, κοντά στον αχίλλειο τένοντα και ο πόνος ήταν τόσο έντονος που αναγκάστηκε να αποχωρήσει προς το ιατρείο του γηπέδου με τη βοήθεια αμαξιδίου, ενώ ξέσπασε και σε κλάματα.

Όπως είναι λογικό, οι φόβοι των ανθρώπων των Σέλτικς είναι μεγάλοι, αφού όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο, η κατάστασή του φάνηκε αμέσως να είναι σοβαρή.

Jayson Tatum was helped off the court late in Game 4 after an apparent leg injury on this play. pic.twitter.com/UF8D4mxqlo

— ESPN (@espn) May 13, 2025