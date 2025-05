Τι είναι το «sick building syndrome» που σε εξαντλεί;

Πολλοί από εμάς παραπονιόμαστε για συνεχή κόπωση και η αλήθεια είναι πως οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές. Μέσα σε αυτές υπάρχει και μία που δεν έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, η οποία έχει να κάνει με το χώρο που ζούμε ή εργαζόμαστε. Αν έχεις λοιπόν αποκλείσει ζητήματα υγείας ή συνήθειες του τρόπου ζωής ως πηγή του προβλήματος, τσέκαρε το γραφείο αλλά και το σπίτι σου.

Το «sick building syndrome» επηρεάζει κυρίως όσους εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους γραφείων, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και για το χώρο του σπιτιού. Κοινά συμπτώματα που συνδέονται με αυτό περιλαμβάνουν καταρροή, ξηροφθαλμία, πονοκεφάλους και πονόλαιμους, χαμηλά επίπεδα ενέργειας κ.λπ., τα οποία βελτιώνονται όταν το άτομο φύγει από τον χώρο.

Ο κακός αερισμός, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται από τα χαλιά, τα έπιπλα και τα προϊόντα καθαρισμού, η μούχλα ή η υγρασία, ο ανεπαρκής φωτισμός, η θέρμανση κ.λπ., αποτελούν παράγοντες που ενοχοποιούνται.

Παράλληλα, η κακή διαρρύθμιση, οι περιορισμένοι χώροι, ακόμα και η ακαταστασία στο σπίτι μπορεί να προκαλέσουν ψυχολογική πίεση, οδηγώντας στα συμπτώματα.

Τι να προσέξεις στο σπίτι για να μην σε εξαντλεί

Τα έντονα, «ψυχρά» φώτα

Ο φωτισμός πολλές φορές λέμε πως δημιουργεί ατμόσφαιρα και ισχύει. Στην πραγματικότητα, έχει ισχυρή επίδραση στο πώς αισθανόμαστε, λένε οι επιστήμονες.

Τα φωτιστικά οροφής ειδικά με «ψυχρές» λάμπες φθορισμού, ενδέχεται να κουράσουν τα μάτια και να προκαλέσουν εξάντληση με την πάροδο του χρόνου. Οι περισσότερες λάμπες LED εκπέμπουν μπλε φως. Ενώ είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αυτός ο τύπος φωτισμού μπορεί να δημιουργεί έντονες αντιθέσεις και σκιές, που επιβαρύνουν την όραση. Το βράδυ, μπορεί να στείλουν στο σώμα το σήμα ότι είναι ακόμα ώρα εγρήγορσης, διαταράσσοντας τη φυσική διαδικασία χαλάρωσης και συντελώντας σε σωματική και ψυχική κόπωση.

Μια μελέτη από ερευνητές του Χάρβαρντ σύγκρινε τις επιδράσεις 6,5 ωρών έκθεσης σε μπλε φως σε σχέση με την έκθεση σε πράσινο φως, το οποίο έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, το μπλε φως βρέθηκε να καταστέλλει την ορμόνη μελατονίνη για περίπου διπλάσιο χρόνο από το πράσινο. Η μελατονίνη παράγεται φυσικά στο σώμα και παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης.

Γενικά, συνιστάται η τοποθέτηση ρυθμιστών φωτεινότητας που επιτρέπουν τον έλεγχο της έντασης του φωτός.

Τα παλιά στρώματα

Ένα παλιό ή μη υποστηρικτικό στρώμα μπορεί να εμποδίσει την καλή ανάπαυση. Κι όταν στερούμαστε ξεκούρασης, το σώμα δεν μπορεί να αναζωογονηθεί, με αποτέλεσμα την εξάντληση.

Χωρίς τη σωστή υποστήριξη μπορεί να έχεις πρόβλημα να αποκοιμηθείς και να προκύψουν ενοχλήσεις όπως πόνος στη μέση και τον αυχένα.

Κάθε λοιπόν περίπου οκτώ χρόνια, αξίζει να επενδύεις εκ νέου σε ένα καινούριο στρώμα. Παράλληλα, φρόντισε να κοιμάσαι τουλάχιστον επτά ώρες κάθε νύχτα και να πηγαίνεις για ύπνο καθώς και να ξυπνάς την ίδια ώρα σε καθημερινή βάση.

Τις κουρτίνες

Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας ή η έλλειψή του, μπορεί επίσης να διαταράξει τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος, προκαλώντας υπνηλία.

Αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι σε γραφεία που είχαν περισσότερο φυσικό φως σε σχέση με τον φωτισμό οροφής είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου, καλύτερη ποιότητα ύπνου και καλύτερη ποιότητα ζωής, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν. Οι υπάλληλοι με παράθυρα στον χώρο εργασίας δέχονταν 173% περισσότερο λευκό φως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και κοιμόνταν κατά μέσο όρο 46 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ από εκείνους σε γραφεία χωρίς παράθυρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern του Ιλλινόις.

Τη χρήση των οικιακών συσκευών

Από τον μίξερ μέχρι το πλυντήριο, τα σπίτια είναι γεμάτα από μη ευχάριστους ήχους.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι αυτός ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα άγχους.

Ορισμένα από τα πιο ενοχλητικά προϊόντα είναι και τα πιο απαραίτητα για εμάς, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 40% του πληθυσμού της Ευρώπης εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου που ξεπερνούν τα 55 dB. Ο Στίβεν Στάνσφελντ, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, δήλωσε: «Όταν εκτιθέμεθα σε πολύ θόρυβο, η καρδιακή μας συχνότητα ανεβαίνει, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και η έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κούρασης, του άγχους, των εμφραγμάτων ή ακόμα και του εγκεφαλικού επεισοδίου».

Τον αερισμό του χώρου

Ο αέρας που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι είναι συχνά πιο μολυσμένος από αυτόν έξω και η έρευνα δείχνει ότι τα σωματίδια που εκπέμπονται από ποικίλες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, μπορεί να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα υγείας, όπως κούραση και βήχα ή φτέρνισμα, ερεθισμό των ματιών, της μύτης, του λαιμού και των πνευμόνων.

Η μείωση των πηγών ρύπανσης και η αύξηση του αερισμού του εσωτερικού χώρου μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο για μακροχρόνιες καταστάσεις υγείας όπως το άσθμα, η χρόνια βρογχίτιδα, ακόμα και ο καρκίνος του πνεύμονα.

Απλά βήματα, όπως το τακτικό άνοιγμα των παραθύρων στο σπίτι, η χρήση εξαεριστήρων κατά το μαγείρεμα, η επιλογή προϊόντων με χαμηλές εκπομπές και η αποφυγή συνθετικών αρωμάτων, μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα και να μειώσουν τους κινδύνους για την υγεία με την πάροδο του χρόνου.

* Πηγή: Vita