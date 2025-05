Άγχος: «Σκότωσέ» το με μια μόνο κίνηση το πρωί

Μικροί, πιθανότατα βαριόμασταν να τακτοποιήσουμε το κρεβάτι μας και, παρά τις παροτρύνσεις των γονιών μας, το πολύ πολύ να ρίχναμε τις κουβέρτες πάνω από τα μαξιλάρια για να τελειώνουμε. Ωστόσο, πάντα, πόσο μάλλον σε αβέβαιους καιρούς όπως οι σημερινοί που το άγχος μας χτυπά συχνά κόκκινο, μια πολύ χρήσιμη στρατηγική για να είμαστε πιο ήρεμοι είναι η ρουτίνα, ξεκινώντας με το στρώσιμο του κρεβατιού όταν ξυπνάμε.

Αυτή η μικρή πράξη έχει οφέλη για την ψυχική υγεία όσο… μάταιη κι αν φαίνεται αφού το κρεβάτι έτσι κι αλλιώς θα ξεστρωθεί ξανά όταν πάμε για ύπνο το βράδυ. Μπορεί να ακούγεται αστείο αλλά έρευνα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που δεσμεύονται σε αυτή τη συνήθεια κάθε πρωί έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένοι. Μάλιστα, είναι περισσότερο από 200% πιο πιθανό να βγάζουν πολλά χρήματα και το γεγονός αυτό συνδέεται με άλλες θετικές συνήθειες που συμβάλλουν στην επιτυχία στη ζωή.

Ο ναύαρχος Ουίλιαμ X. ΜακΡέιβεν, ο πιο διάσημος και παρασημοφορημένος ναύαρχος στην πρόσφατη αμερικανική Ιστορία, έγραψε το 2017 το βιβλίο: «Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life… And Maybe the World». Σε αυτό, συνοψίζει την άποψή του ότι το στρώσιμο του κρεβατιού αποτελεί μέρος μιας ρουτίνας που μπορεί να οδηγήσει σε αξιοθαύμαστα επιτεύγματα. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στις ημέρες της εκπαίδευσής του, όταν κάθε πρωί οι εκπαιδευτές έφταναν στους στρατώνες και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να επιθεωρήσουν τα κρεβάτια. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός και η ομάδα του έπρεπε να στρώνουν τα κρεβάτια τους με ακρίβεια. Ως εκπαιδευόμενος, θεωρούσε τη διαδικασία βαρετή και άσχετη με την εκπαίδευση, ωστόσο, αργότερα, δήλωσε:

«Αν στρώνεις το κρεβάτι σου κάθε μέρα, θα έχεις ολοκληρώσει την πρώτη εργασία της ημέρας. Αυτό θα σου χαρίσει μια μικρή αίσθηση υπερηφάνειας και θα σε ενθαρρύνει να κάνεις και άλλη μια εργασία μετά και άλλη μια αργότερα… Στο τέλος της ημέρας, αυτή η μία εργασία που ολοκληρώθηκε θα έχει γίνει πολλές εργασίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το στρώσιμο του κρεβατιού ενισχύει επίσης μια αλήθεια: ότι τα μικρά πράγματα στη ζωή έχουν σημασία. Αν δεν μπορείς να κάνεις σωστά τα μικρά πράγματα, δεν θα κάνεις σωστά ούτε τα μεγάλα. Κι αν έχεις μια άσχημη μέρα, γυρίσεις στο σπίτι σου και βρεις το κρεβάτι σου στρωμένο, αυτό μπορεί να σε ενθαρρύνει για την αυριανή μέρα και να σου δώσει ελπίδα ότι θα είναι καλύτερη».

Ενεργοποίηση της ορμόνης της ευτυχίας απ’ το πρωί

Το στρώσιμο του κρεβατιού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη απελευθέρωση μιας χημικής ουσίας στον εγκέφαλο που ονομάζεται ντοπαμίνη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις ορμόνες της ευτυχίας και εκκρίνεται κατά τη διάρκεια ευχάριστων δραστηριοτήτων. Το στρώσιμο του κρεβατιού βάζει τα θεμέλια για να διεκπεραιώσει κανείς άλλες δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν. Μπορεί επίσης να είναι μέρος της διατήρησης ενός καθαρού περιβάλλοντος στο σπίτι. Σε μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πράξη της τακτοποίησης συνδεόταν με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων.

Η ρουτίνα προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου και βοηθά με το άγχος

Ακολουθώντας μια ρουτίνα, μειώνεται η ανάγκη να παίρνουμε συνεχώς αποφάσεις ή να ανησυχούμε και να γεμίζουμε με άγχος για το τι θα ακολουθήσει. Ξέρουμε ήδη, επειδή κάνουμε πράγματα με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα. Η τήρηση μιας ρουτίνας είναι επίσης εξαιρετική για τη διαχείριση του χρόνου. Βάζοντας προτεραιότητες, αποτρέπεται η αίσθηση της υπερφόρτωσης και διατηρείται η πνευματική ενέργεια. Αν διατηρούμε μια ρουτίνα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να θυμόμαστε να παίρνουμε τα φάρμακά μας, να αθλούμαστε, να διατηρούμε ένα καλό πρόγραμμα ύπνου κ.λπ., τα οποία είναι όλα κρίσιμα για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξίας της ρουτίνας είναι η πανδημία, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα προγράμματά μας διαταράχθηκαν. Το ίδιο συνέβη και στη διάθεσή μας, με τις διαταραχές σε αυτόν τον τομέα να αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παράλληλα, παλαιότερη μελέτη περιγράφει πως οι οικογένειες που κατάφεραν να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις ρουτίνες τους τότε, είχαν μειωμένο άγχος και περισσότερη ανθεκτικότητα.

Αν σκέφτεστε να καθιερώσετε μια ρουτίνα, μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τα πάντα ταυτόχρονα. Η δημιουργία μιας ρουτίνας δεν σημαίνει ριζικές αλλαγές, αλλά την ενσωμάτωση κάποιων υγιεινών συνηθειών, μία τη φορά και την τακτική επανάληψή τους. Τι θα λέγατε λοιπόν να ξεκινήσετε από το στρώνετε το κρεβάτι σας;

* Πηγή: Vita