Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε σήμερα πως είχε μια «θερμή» συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού κέρδισε το Σαββατοκύριακο τις βουλευτικές εκλογές, κάτι που οφείλει εν μέρει και στη δυσπιστία των ψηφοφόρων έναντι του Αμερικανού προέδρου.

«Είχα μια θερμή και θετική συνομιλία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (…) και τον ευχαριστώ για το πολύ θερμό συγχαρητήριο μήνυμά του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αλμπανέζε, αρχηγός του Εργατικού Κόμματος.

«Οι συνομιλίες (…) αφορούσαν τη φιλία ανάμεσα στα δύο έθνη μας, που είναι τόσο σημαντική», πρόσθεσε.

«Είχε πλήρη συνείδηση του αποτελέσματος (των εκλογών) και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται μαζί μου στο μέλλον», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, η χώρα του οποίου είναι ιστορική σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Donald Trump has praised Anthony Albanese as being «very good» following Labor’s election victory, saying the PM is «very nice [and] very respectful to me»

Speaking to Nine newspapers, Trump also said «I have no idea who the other person is that ran against him» pic.twitter.com/HXSqrq0jRy

— 6 News Australia (@6NewsAU) May 5, 2025