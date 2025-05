Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει ο Νετανιάχου

Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει σύντομα στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όπως ανέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Κυριακής (04/05) στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας του στη χώρα.

Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών και είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη συνεργασία στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, στην οικονομία και στην ασφάλεια.

Το Ισραήλ και η Κύπρος συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία, φέτος, για την τοποθέτηση ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει τις δύο χώρες, αναφέρουν οι timesofisrael. Το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ και θα συμβάλει στη σύνδεση της Ανατολής με τη Δύση, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού και του υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής προεδρίας «καλωσορίζοντας τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών». Αναφέρεται ότι «πρόσθεσε ότι η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναδιαμόρφωση, και πρόσθεσε ότι Κύπρος και Ισραήλ ως δύο δημοκρατίες στην περιοχή μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον τους αυξάνοντας την ευημερία τους».

Welcome to #Israel, President of #Cyprus @Christodulides!

Israel and Cyprus share a strong bond of partnership. May this visit further strengthen our ties for a prosperous future.

Wishing you a successful trip.

Looking forward to fruitful discussions! 🇮🇱🇨🇾

Kύριε Πρόεδρε,… pic.twitter.com/GcItWZblLj

— Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) May 4, 2025