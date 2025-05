Ιντζάγκι για Γιαμάλ: «Παίκτες σαν αυτόν βγαίνουν κάθε 50 χρόνια» (pic)

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι στην συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ, λέγοντας πως δημιούργησε πολλά πρόβληματα στην Ίντερ και πως τέτοια ταλέντα γεννιούνται κάθε 50 χρόνια.

Παράλληλα, ο τεχνικός των «νερατζούρι» κολάκευσε και τους δικούς τους παίκτες, λέγοντας πως πρέπει να χειροκροτήσει όσους έπαιξαν απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει εναντίον μιας ομάδας που έχει έναν δύσκολο παίκτη να μαρκάρουμε. Στα τελευταία 25 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Λαμίν Γιαμάλ μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Είναι ένα ταλέντο που γεννιέται μία φορά κάθε 50 χρόνια, δεν τον είχα ξαναδεί ζωντανά και σήμερα με εντυπωσίασε.

🤩 Simone Inzaghi: “I haven’t seen a player like Lamine Yamal in the last eight or nine years”.

“We had to put three players on him!”. pic.twitter.com/aGpetcMzGU

