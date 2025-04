Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς λόγω αδιαθεσίας – Πέρασε ο Φις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχώρησε στα μέσα του δεύτερου γκέιμ του πρώτου σετ (0-2) από την αναμέτρηση με τον Άρθουρ Φις, για τα προημιτελικά του 500αρι τουρνουά της Βαρκελώνης, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει, λόγω αδιαθεσίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας τενίστας αποσύρθηκε από τη συνέχεια του τουρνουά, με τον αντίπαλο του να προκρίνεται στα ημιτελικά του τουρνουά, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Φις μπήκε δυνατά και κατάφερε να πάρει τα πρώτα δύο γκέιμ, κάνοντας μάλιστα μπρέικ στο πρώτο και είχε το πάνω χέρι στην αρχή του παιχνιδιού. Από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ήταν εμφανώς έξω από τα νερά του, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Γάλλο.

Πριν την έναρξη του τρίτου game, ο Τσιτσιπάς αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε προσωρινά προς τα αποδυτήρια, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 26χρονος επέστρεψε, προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά εν τέλει δεν μπόρεσε και έτσι η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε, την ώρα που το τρίτο game ήταν στο 40-30 υπέρ του Φις.

Get well soon, @steftsitsipas 🙁

Arthur Fils advances into the Barcelona semi-finals 2-0 RET.#BCNOpenBS pic.twitter.com/mctbKGnGGZ

