Αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/03) οι κάτοικοι στις Κυκλάδες. Ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλάζι κατά τόπους προκαλούν σημαντικά προβλήματα με τις αρχές να δηλώνουν σε ετοιμότητα.

Στη δίνη της κακοκαιρίας έχει βρεθεί η Πάρος. Η εικόνα στη Νάουσα, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά χωριά του νησιού, είναι σοκαριστική. Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν στη θάλασσα. Ο Δήμος Πάρου εξέδωσε ανακοίνωση για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο μέχρι το πέρας των φαινομένων.

«Είναι πρωτοφανές το φαινόμενο που μας έπληξε», λέει στο MEGA ο Κώστας Μπίζας, δήμαρχος Πάρου. «Έβγαλα αναστολή λειτουργίας των σχολείων και είμαστε σε επιφυλακή. Αναμένεται το βράδυ νέα επιδείνωση, οπότε δεν σταματάμε. Περιμένουμε ενίσχυση με δύο πυροσβεστικά οχήματα από τη γειτονική Νάξο», ανέφερε. Στο νησί, τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την Πυροσβεστική, ενώ τουλάχιστον 30 αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί.

Τη Δευτέρα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Την Επιτροπή συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και θέμα της συνεδρίασης ήταν το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέχρι και την Τετάρτη, θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις της αστυνομίας στα νησιά των Κυκλάδων ενώ έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της.

Το ελικόπτερο που είχε αποχωρήσει από Αθήνα προς Πάρο με 8 πυροσβέστες αναγκάστηκε να ακυρώσει την αποστολή του και επέστρεψε στην Αθήνα εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που καθιστούσαν επικίνδυνη την πτήση και θα μεταφερθούν από Νάξο ακτοπλοϊκώς 3 οχήματα με 6 πυροσβέστες.

Εκτός από την Πάρο σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετώπισε και η Μύκονος. Μάλιστα το 112 ήχησε καλώντας τους πολίτες να μην κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους στο οδικό δίκτυο του νησιού, λόγω της κακοκαιρίας. Στην Χώρα σημειώθηκε δυνατή χαλαζόπτωση ενώ το χαλάζι ακολούθησε έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια στα σοκάκια και να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν αυτοκίνητα.

Στα λευκά «ντύθηκε» το νησί της Σύρου από την έντονη χαλαζόπτωση. Λίγο μετά τις 13:30 ήχησε το 112 και λίγο αργότερα ξεκίνησε μία έντονη βροχόπτωση η οποία ακολουθήθηκε από μία σφοδρή χαλαζόπτωση, που ευτυχώς διήρκεσε λίγα μόνο λεπτά. Κάποιοι κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, ωστόσο, με το που έπεσε η ένταση της βροχής αποκαταστάθηκαν όλα τα προβλήματα.

#BREAKING #GREECE #MYKONOS #GRECIA

🔴 GREECE : ISLANDS IN THE CYCLADES, INCLUDING PAROS SYROS AND MYKONOS, HIT BY HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS ON MONDAY

A red alert warning is issued.

📹Scenes from MYKONOS#Ultimahora #Flooding #Inundación #Inondation #Πλημμύρα #Μύκονος pic.twitter.com/XtDOSSKchr

— LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) March 31, 2025