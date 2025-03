Δισεκατομμυριούχοι με στυλ: Eπτά μεγιστάνες της τεχνολογίας με ιδιαίτερο ντύσιμο

Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας μάς έχουν δώσει μερικά από τα σπουδαιότερα προϊόντα του κόσμου και έχουν αναμφισβήτητα αφήσει το στίγμα τους στην εποχή μας.

Και το έκαναν με ένα ιδιαίτερο στυλ, όμορφο, μέτριο ή ακόμα και κακόγουστο.

Δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας με ζιβάγκο και χρυσές αλυσίδες

Το business insider παρουσιάζει το στυλ των πιο γνωστών – και ίσως σημαντικότερων – δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας της εποχής μας.

Εχουν στυλ οι ιδιοφυΐες και σε ποιες ενδυματολογικές επιλογές στρέφεται η ελίτ της τεχνολογικής βιομηχανίας;

Στιβ Τζομπς

Ο αείμνηστος συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple φορούσε συχνά μαύρο ζιβάγκο και μπλε τζιν.

Ο βιογράφος Γουόλτερ Ίσαακσον έγραψε κάποτε ότι ο Τζομπς ήθελε αρχικά οι υπάλληλοι της Apple να φορούν μια στολή και ζήτησε τη βοήθεια του σχεδιαστή Issey Miyake για να την σχεδιάσει. Η ιδέα δεν ήταν δημοφιλής, αλλά έφερε τον Jobs πιο κοντά στον Miyake.

«Ζήτησα από τον Issey να μου φτιάξει μερικά από τα μαύρα ζιβάγκο που μου άρεσαν και μου έφτιαξε περίπου εκατό», είπε ο Jobs στον Isaacson. «Αυτά είναι που φοράω».

Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Αν και το στυλ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει εξελιχθεί σημαντικά από τις πρώτες μέρες του Facebook, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εποχή με τις κουκούλες και τις σαγιονάρες.

Στο «The Social Network», μια ταινία που περιγράφει την ιστορία του Facebook, ο Eduardo Saverin, τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ, αναφέρεται στο χαρακτηριστικό στυλ του Ζάκερμπεργκ στην περίφημη σκηνή «Καλύτερα να βρεις έναν δικηγόρο».

«Συγγνώμη, η Prada μου είναι στο καθαριστήριο, μαζί με την κουκούλα μου και τις σαγιονάρες μου, επιτηδευμένε βλάκα», λέει.

Μιλώντας ενδυματολογικά, σήμερα, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta είναι περισσότερο γνωστός για τις χρυσές αλυσίδες και τα μπλουζάκια με τις λατινικές φράσεις.

Τζεφ Μπέζος

Όσο ήταν επικεφαλής της Amazon, ο ιδρυτής της Τζεφ Μπέζος δεν τράβηξε ποτέ την προσοχή των μέσων πάνω του για το στυλ του στη μόδα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει μια νέα εμφάνιση που έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του.

Η αισθητική του κυμαίνεται πλέον από το «mob chic» έως το «space cowboy billionaire».

Τζένσεν Χουάνγκ

Όπως ο Τζομπς είχε το μαύρο ζιβάγκο του, έτσι και ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia το φοράει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, όπως έχει δηλώσει και εκπρόσωπός του στους New York Times. Ο ίδιος έχει πιστώσει τη σύζυγο και την κόρη του για το styling του.

Ο Χουάνγκ έχει φορέσει πολύ τα δερμάτινα μπουφάν τα τελευταία χρόνια και, όπως και ο Ζάκεμπεργκ, λέει ότι το να επιμείνει σε ένα look σημαίνει ότι έχει να πάρει λιγότερες αποφάσεις στην καθημερινότητά του.

Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ μπορεί να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, αλλά κάνει επίσης πολλές προωθητικές ενέργειες για τα παπούτσια Nike – Ο Κουκ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nike από το 2005.

Συχνά τον βλέπουμε να φοράει παπούτσια Nike και το ντύσιμό του συνήθως περιλαμβάνει ένα πόλο. Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης πέρυσι, για την ανακοίνωση ενός νέου iPad, φορούσε ένα Nike Air Max 1 ’86s που σχεδιάστηκε, εν μέρει, με τη χρήση προϊόντων της Apple.

Και εάν και δεν πρόκειται για ρούχο ή αξεσουάρ, ένα από τα βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας του Κουκ είναι το σύμβολο της ειρήνης που αναβοσβήνει.

Τζακ Ντόρσεϊ

Ο συνιδρυτής του Twitter και διευθύνων σύμβουλος του Block, Τζακ Ντόρσεϊ, ντυνόταν σε μεγάλο βαθμό μονοχρωματικά για πολλά χρόνια. Συχνά, εμφανίζεται με ένα δερμάτινο μπουφάν, ένα σακάκι κοστούμι, ένα φούτερ με κουκούλα ή ένα T-shirt.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρήσει την εμφάνισή του. Στο συνέδριο Bitcoin 2021 εμφανίστηκε με μακριά γενειάδα και ξυρισμένο κεφάλι, φορώντας ένα πορτοκαλί πουκάμισο με γραβάτα.

Μπιλ Γκέιτς

Οι ενδυματολογικές προτιμήσεις του Μπιλ Γκέιτς ποικίλουν: Μπορεί να είναι άνετος μέσα σε ένα κουστούμι και με μια κομψή γραβάτα αλλά και με ένα πουλόβερ με πουκάμισο με γιακά, ένας συνδυασμός που φαίνεται να προτιμάει συχνά.

Σε μια συνεδρία του 2016 Ask Me Anything στο Reddit, ο συνιδρυτής της Microsoft κλήθηκε να αναφέρει κάτι για το οποίο δεν ξοδεύει ποτέ πολλά χρήματα. Η απάντησή του; Τα ρούχα.

«Νομίζω ότι τα ένστικτα των ανθρώπων για τις δαπάνες που κάνουν καθορίζονται όταν είναι στο λύκειο», έγραψε. «Δεν μου αρέσει να ξοδεύω πολλά χρήματα σε ρούχα ή κοσμήματα».

