Τουλάχιστον πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/3) κοντά σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία.

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, κοντά στην πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ. Αδιευκρίνιστο παραμένει για την ώρα το κίνητρο του δράστη, αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Σε εικόνες που μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP διακρίνεται η απομάκρυνση ενός τραυματία σε φορείο και η παραλαβή του από ασθενοφόρο. Στον τόπο της επίθεσης έσπευσαν οχήματα της αστυνομίας, ασθενοφόρα, καθώς και ένα νοσοκομειακό ελικόπτερο.

Multiple people were injured in a stabbing attack at Sint Nicolaasstraat, Amsterdam. Authorities cordoned off Dam Square. Emergency services sent five ambulances and a trauma helicopter. The motive and possible terrorist link are unconfirmed, and the number of victims is unclear. pic.twitter.com/l1p04uUhOd

— Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) March 27, 2025