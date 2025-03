Η Φενέρμπαχτσε «ξέρανε» την Παρί με buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις (101-100, vid)

Τι κι αν βρέθηκε πίσω με 15 πόντους, η Φενέρμπαχτσε δεν πτοήθηκε και με buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις επικράτησε με 101-100 της Παρί στην Τουρκία για την 31η αγωνιστική της Euroleague και πάτησε γερά στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Η Παρί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν εκπληκτική στην επίθεση και έβαλε 51 ολόκληρους πόντους στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας κεφάλι επί της Φενέρ, το οποίο κρατούσε με άνεση σε όλο το πρώτο μέρος.

NIGEL HAYES-DAVIS FOR THE WIN!

Fenerbahçe wins against Paris in One of the most beautiful Game of the EuroLeague season.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 25, 2025