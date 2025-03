Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί στη Νότια Κορέα ενώ άλλοι άλλοι δύο αγνοούνται και 6 έχουν τραυματιστεί, καθώς περισσότερες από 20 πυρκαγιές μαίνονται σήμερα Σάββατο σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης της φονικής φωτιάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου.

🚨BREAKING : There are currently multiple forest fires occurring simultaneously.

So far, two firefighters have been confirmed dead and two are missing,

and a state of disaster has been declared and a national fire mobilization order has been issued.#forestfire #산불… pic.twitter.com/3tYju4yKuY

— MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) March 22, 2025