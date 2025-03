Ο σίγουρος Ολυμπιακός, το 94,5% του Παναθηναϊκού και ο κακός… χαμός για την εξάδα και το play in στη Euroleague (pics)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με 81-73, όμως παρέμεινε στην κορυφή και εκμεταλλεύτηκε την απώλεια της Φενέρ κόντρα στη Μονακό, με αποτέλεσμα να παραμείνει το ακλόνητο φαβορί για την πρώτη θέση, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 22-8 και είναι στο +2 από τη Φενέρ και στο +3 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Άλμπα έκανε το καθήκον του στο φινάλε με ένα εντυπωσιακό 21-0 και «αγκάλιασε» κι εκείνος το πλεονέκτημα έδρας.

Οι πράσινοι έχουν ρεκόρ 19-11 και σχετικά ευνοϊκό πρόγραμμα, ενώ γερά στη «μάχη» της τετράδας είναι σταθερά η Μονακό, αλλά και οι Μπαρτσελόνα, Ερυθρός Αστέρας και Εφές.

Μετά από… 30 «στροφές» στη διοργάνωση, η σελίδα «Figurei8ht», πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες των ομάδων της φετινής Euroleague, για είσοδο στην πρώτη 4άδα, που θα τους εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoff, για είσοδο στην πρώτη 6άδα και «κλειδωμένη» θέση στο top-16, αλλά και είσοδο στην 10άδα και την «μάχη» των play in.

📈Projection to EL Playoffs/Play-in as of Round 30 @EuroLeague

Simulation by @g_giase with 10k runs based on:

✅ Elo Score rankings (past 2 seasons)

✅ Net Advanced Rating (current season)

Top 4 (seeded PO)

🔹 Olympiacos 🇬🇷, Fenerbahçe 🇹🇷, Panathinaikos 🇬🇷, and… pic.twitter.com/jIRsSoT8eN

— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 22, 2025