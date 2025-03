Άλλαξαν χέρια οι Μπόστον Σέλτικς με ποσό – ρεκόρ στην ιστορία του αθλητισμού (pic)

Η μεγαλύτερη αγοραπωλησία στην ιστορία των sports franchises φαίνεται πως είναι γεγονός. Οι πρωταθλητές του NBA, Μπόστον Σέλτικς, περνούν στα χέρια του επιχειρηματία Μπιλ Τσίζολμ περνούν αντί 6.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια συμφωνία πέρα από τη φαντασία.

Ναι, είναι προφανές. Πρόκειται για πόσο ρεκόρ στην ιστορία όχι μόνο του NBA αλλά και ολόκληρου του αθλητισμού παγκοσμίως. Ένα κλικ πάνω από τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν το 2023 για τους Washington Commanders του NFL.

Έναν χρόνο πριν είχε ολοκληρωθεί και η πώληση της Τσέλσι από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς στον Τοντ Μπόελι αντί 5.3 δισεκατομμυρίων. Χρήματα πέρα από τη φαντασία.

Ο όμιλος Boston Basketball Partners, υπό την ηγεσία της οικογένειας Γκρόουσμπεκ, αφήνει τα ηνία των «κελτών» μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2002 όταν και αγόρασε το franchise αντί 360 εκατομμυρίων δολαρίων. Ουσιαστικά «πουλάει» σχεδόν 20 φορές πάνω από την τιμή που αγόρασε και αυτό λέει πάρα πολλά για αυτό το οικονομικό περιβάλλον.

BREAKING: Bill Chisholm, managing partner at Symphony Technology Group, has agreed to purchase the Boston Celtics from the Grousbeck family for a valuation for $6.1 billion, sources tell ESPN. This now is the largest sale for a sports franchise in North America. pic.twitter.com/iPphqSQswe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2025