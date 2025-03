Περισσότεροι από 700 άμαχοι που ανήκουν στη θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών, σκοτώθηκαν κατά τις διήμερες συγκρούσεις μεταξύ των συριακών δυνάμεων ασφαλείας και μαχητών πιστών στο πρώην καθεστώς Άσαντ στη Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα παρατηρητήριο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι 745 άμαχοι εκτελέστηκαν, ενώ 125 Σύροι των δυνάμεων ασφαλείας και 148 πιστοί του Άσαντ σκοτώθηκαν.

Ο απολογισμός των νεκρών από τις δύο ημέρες των συγκρούσεων ποικίλλει έντονα, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον τελικό αριθμό των νεκρών ακόμη πιο ψηλά.

Οι δολοφονίες εκδίκησης ξεκίνησαν από σουνίτες μουσουλμάνους ένοπλους πιστούς στην κυβέρνηση αλ Σάρα, εναντίον μελών της μειονοτικής αίρεσης των Αλαουιτών του Άσαντ.

Η βία έχει αφήσει την κοινότητα των Αλαουιτών σε «κατάσταση τρόμου», ενώ εκατοντάδες άνθρωποι φέρονται να έχουν εγκαταλείψει τις πληγείσες περιοχές.

Μεγάλα πλήθη αναζήτησαν καταφύγιο σε μια ρωσική στρατιωτική βάση στο Χμεϊμίμ στη Λατάκεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

#SYRIA IN TURMOIL #Hmeimim Airbase is now an open-air refugee camp, with 8,000+ Syrian #Alawites & #Christians pleading for #Russian protection amid escalating violence. “We need Russian protection!” echoes through the desperate crowd as numbers surge. #RefugeeCrisis #Breaking pic.twitter.com/9Gg6qMhFQ9

Επίσης, δεκάδες οικογένειες κατέφυγαν στον γειτονικό Λίβανο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μάχες ξεκίνησαν την Πέμπτη, αφού μαχητές πιστοί στο καθεστώς Άσαντ που ανετράπη έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τζαμπέλ, στην παράκτια επαρχία Λατάκια.

Η ευρείας κλίμακας, συντονισμένη επίθεση ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ισλαμιστικές αρχές της χώρας μέχρι στιγμής και ήρθε τρεις μήνες μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από μαχητές της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής ανταρτικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Για να συντρίψει την εξέγερση, η συριακή κυβέρνηση ζήτησε ενισχύσεις, με χιλιάδες μαχητές να συγκλίνουν στις ακτές της Συρίας από όλη τη χώρα.

Αν και οι μαχητές βρίσκονται ονομαστικά υπό την αιγίδα της νέας συριακής κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτοφυλακές, ορισμένες από τις οποίες έχουν εμπλακεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παρελθόν και είναι σχετικά απείθαρχες.

H συριακή κυβέρνηση επέμεινε ότι «μεμονωμένες ενέργειες» οδήγησαν στη δολοφονία αμάχων και δήλωσε ότι η μαζική εισροή μαχητών στην ακτή οδήγησε σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την Κυριακή, ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ-Σάρα, δήλωσε ότι οι τρέχουσες εξελίξεις ήταν εντός των «αναμενόμενων προκλήσεων», όπως μετέδωσαν τα αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαράα απηύθυνε επίσης έκκληση για εθνική ενότητα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από αραβικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του σαουδαραβικού τηλεοπτικού δικτύου Al-Arabiya TV, το οποίο τον έδειχνε να μιλάει σε ένα τζαμί.

Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο αλ Σάρα είχε δηλώσει ότι «όποιος βλάψει αμάχους θα αντιμετωπίσει αυστηρή τιμωρία».

Βίντεο έδειχναν δεκάδες ανθρώπους με πολιτικά ρούχα στοιβαγμένους, νεκρούς, στην πόλη αλ-Μουχταρίγια, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 40 άνθρωποι ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Άλλα βίντεο έδειχναν μαχητές που φορούσαν στολές ασφαλείας να εκτελούν ανθρώπους εξ επαφής, να διατάζουν άνδρες να γαβγίζουν σαν σκυλιά και να χτυπούν αιχμαλώτους.

Η συριακή ακτή κατοικείται σε μεγάλο βαθμό από τη μειονοτική ισλαμική αίρεση των Αλαουιτών, από την οποία καταγόταν ο καθαιρεθείς Σύρος πρόεδρος, αν και οι περισσότεροι Αλαουίτες δεν συνδέονταν με το καθεστώς Άσαντ.

Οι νέες αρχές της Συρίας υποσχέθηκαν στους Αλαουίτες ότι θα είναι ασφαλείς υπό την εξουσία τους και ότι δεν θα υπάρξουν δολοφονίες εκδίκησης. Ωστόσο, οι δολοφονίες εκατοντάδων κυρίως Αλαουιτών πολιτών από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας αυτή την εβδομάδα έχουν προκαλέσει κύματα φόβου στην κοινότητα της θρησκευτικής μειονότητας.

Ένας άνδρας από την πόλη Σνόμπαρ της Λατάκειας περιέγραψε λεπτομερώς πώς ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 14 γείτονές του, οι οποίοι ανήκαν όλοι στην οικογένεια Arris, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης ενός 75χρονου πατέρα και των τριών γιων του μπροστά στη μητέρα της οικογένειας.

«Αφού σκότωσαν τον πατέρα και τα αγόρια του, ζήτησαν από τη μητέρα να βγάλει το χρυσό της, αλλιώς θα τη σκότωναν», είπε ο άνδρας που ήταν κοντά στην οικογένεια αλλά μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για την ασφάλειά του.

Ένας άλλος κάτοικος της Λατάκειας δήλωσε ότι το ρεύμα και το νερό στην περιοχή είχαν διακοπεί την τελευταία ημέρα και ότι είχαν καταφύγει στο σπίτι τους, φοβούμενοι τους μαχητές που κυκλοφορούσαν στους δρόμους.

«Δεν υπάρχει νερό και ρεύμα για περισσότερες από 24 ώρες, οι φατρίες σκοτώνουν όποιον εμφανίζεται μπροστά τους, τα πτώματα στοιβάζονται στους δρόμους. Πρόκειται για συλλογική τιμωρία», δήλωσε ο κάτοικος της Λατάκειας.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Gier Pedersen, προέτρεψε την Παρασκευή να προστατευθούν οι άμαχοι, ενώ η Γαλλία καταδίκασε τη βία που, όπως είπε, στόχευε «αμάχους λόγω της πίστης τους».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τις αρχές της Συρίας να διασφαλίσουν ότι «ανεξάρτητες έρευνες θα μπορέσουν να ρίξουν φως σε αυτά τα εγκλήματα και ότι οι δράστες θα καταδικαστούν».

Ομάδες δικαιωμάτων δήλωσαν ότι μια πραγματική δέσμευση για μεταβατική δικαιοσύνη και μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς είναι το κλειδί για να αποτραπεί η περιδίνηση της Συρίας σε έναν κύκλο βίας.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία» λέει σε ανάρτησή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα «καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα τροφοδοτήσουν και άλλοι την ένταση.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025