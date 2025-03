Σφοδρές συγκρούσεις στη Συρία – Πάνω από 300 άμαχοι Αλαουίτες νεκροί σε δύο μέρες

Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις στη Συρία ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες Αλαουιτών (Αλεβιτών), – της θρησκευτικής ομάδας που άνηκε ο πρώην πρόεδρος της χώρας Άσαντ – και στις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος των τζιχαντιστών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στην εξουσία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό σήμερα πως πάνω από τριακόσιοι αλουίτες πολίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας της συριακής de facto κυβέρνησης και συμμαχικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων με πιστούς του Μπασάρ αλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για «311 αλεβίτες αμάχους» που «σκοτώθηκαν» σε παραθαλάσσιο τομέα της Συρίας, αποδίδοντας τους θανάτους στις «δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές οργανώσεις».

The Alawites, a Shia minority on Syria are being ethnically cleansed by leader Ahmed al-Sharaa’s thugs.

The Alawites mainly live in the west. pic.twitter.com/vd4vbq9GjJ

— David Atherton (@DaveAtherton20) March 7, 2025