Κλήθηκε στην Εθνική Ουκρανίας για τα ματς του Μαρτίου ο Γιάρεμτσουκ (vid)

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στα playoff του Nations League, δίνοντας το πρώτο ματς εντός (20/3, 21:45), με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη τρεις μέρες μετά, εκτός (23/3, 21:45) και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ανάμεσα στους παίκτες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Συγκεκριμένα, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ κάλεσε τον φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος προέρχεται από καλές εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα» και τα δύο γκολ κόντρα στην ΑΕΚ, στο 6-0 του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Γιάρεμτσουκ είναι σταθερά στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας της χώρας του, έχοντας πετύχει 17 γκολ σε 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με το εθνόσημο.

💻 Serhii Rebrov announces the squad list of the national team of Ukraine for the play-off matches against Belgium

The main list includes 25 players, with 6 more on the reserve list.

🗒 Reserve list:

Bushchan

Svatok

Popov

Kabaiev

Kryskiv

Zubkov pic.twitter.com/KdJshFmrCv

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 7, 2025