O νικητής τα παίρνει όλα, ο χαμένος δεν παίρνει τίποτα: Ο κόσμος ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος

Η ταπεινωτική μεταχείριση που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν απολύτως αναμενόμενη από έναν ηγέτη που αντιμετωπίζει τη διεθνή πολιτική ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το δόγμα «ο νικητής τα παίρνει όλα, ο χαμένος δεν παίρνει τίποτα», είναι εγγύηση για την αμοιβαία καταστροφή και των δύο μερών υποστηρίζουν αναλυτές, που καλούν τους διεθνής ηγέτες αλλά και τους καθημερινούς ανθρώπους να «το πάρουν αλλιώς».

I have no intention of leaving Europe as a stage inhabited by herbivores, only for carnivores to come and devour according to their agenda.

As Europeans, we must be clear-sighted, ambitious, and determined about our own agenda—an agenda of sovereignty. pic.twitter.com/nxTHykcnA8

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024