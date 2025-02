Euroleague: Sold out το Final Four στο Άμπου Ντάμπι (pic)

Όπως αναμενόταν κατάμεστη θα είναι η «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι που θα φιλοξενήσει το Final Four, με τη Euroleague να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ εξαντλήθηκαν.

Η διοργανώτρια αρχή έβγαλε σήμερα στον «αέρα» τα εισιτήρια για το κοινό, και όπως χαρακτηριστικά τονίζει, μέσα σε λιγότερο από επτά ώρες δεν έμεινε ούτε… δείγμα. Θυμίζουμε πως αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague που το Final Four δεν θα γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, αλλάζοντας εντελώς τα δεδομένα.

«Το Final Four της Euroleague της Turkish Airlines απέδειξε για άλλη μια φορά τη θέση του ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μπασκετικά γεγονότα, καθώς όλα τα εισιτήρια του κοινού για την έκδοση του 2025 έχουν εξαντληθεί επίσημα.

Αυτό σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή καθώς το Final Four της EuroLeague κάνει το ντεμπούτο του στο Άμπου Ντάμπι, έναν παγκόσμιο προορισμό που φημίζεται για τη φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων παγκόσμιας κλάσης».

🚨 Tickets for the 2025 #F4GLORY have now been sold out 🎫

To all those who were able to secure a ticket, we’ll see you in Abu Dhabi 🤝 pic.twitter.com/KF9ET39qQ0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 26, 2025