Φιορεντίνα: «’Ετοιμος ο Κεν με Παναθηναϊκό»

Για ακόμη μία φορά φέτος ένα πολύ άσχημο περιστατικό σημάδεψε μία αναμέτρηση της Φιορεντίνα. Ο Μόιζε Κεν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Βερόνας το απόγευμα της Κυριακής (23/2), μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι από το γόνατο του Νταβίντοβιτς σε μια προσπάθεια να κερδίσει την μπάλα.

Ο 24χρονος επιθετικός έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται πλέον σπίτι του, με τα ρεπορτάζ στην Ιταλία να αναφέρουν πως δεν θα αγωνιστεί στον προσεχή αγώνα της Φιορεντίνα, με τη Λέτσε, την Παρασκευή (28/2), για το πρωτάθλημα, αλλά θα προλάβει το ματς με τον Παναθηναϊκό, για τους «16» του Conference League.

🚨🇮🇹 Fiorentina’s Moise Kean collapsed after a blow to the head. He was conscious shortly after but had to be stretchered off the pitch. Now going to hospital, reports @EFEdeportes.

Strength to him. 🙏❤ pic.twitter.com/Fvdj9s7Zp4

