Ο Μόιζε Κεν βγήκε από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια της υγείας του (pics)

Ο Μόιζε Κεν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Βερόνας το απόγευμα της Κυριακής (23/02) απέναντι στη Βερόνα, Πάβελ Νταβίντοβιτς και Ντιέγκο Κόπολα. Τα ριπλέι έδειξαν ότι ο επιθετικός της Φιορεντίνα είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από το γόνατο του Νταβίντοβιτς σε μια προσπάθεια να κερδίσει την μπάλα.

Ο Ιταλός διεθνής σωριάστηκε στο έδαφος και δεν κινήθηκε, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να καλέσουν αμέσως τους γιατρούς, οι οποίοι του έδωσαν άμεσα οξυγόνο και του τοποθέτησαν κολλάρο στον αυχένα. Έπειτα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου πέρασε το βράδυ και έκανε εξονυχιστικές εξετάσεις.

🚨🇮🇹 Fiorentina’s Moise Kean collapsed after a blow to the head. He was conscious shortly after but had to be stretchered off the pitch. Now going to hospital, reports @EFEdeportes.

Strength to him. 🙏❤

