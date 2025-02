Με Φιορεντίνα ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa Conference League – Ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός είχε δύσκολη κλήρωση στους «16» του Europa Conference League, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, που πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης στην «Opap Arena» και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με το «χρυσό» τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Οι πράσινοι μετά τη δύσκολη πρόκριση επί της Βίκινγκουρ με 2-0 στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης, χάρη στο τέρμα του Τετέ, έπεσαν πάνω στους «βιόλα», που έχουν φτάσει σε δύο σερί τελικούς στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στις 13 του ίδιου μήνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Ο Παναθηναϊκός είχε την πιο δύσκολη κλήρωση, αφού ή θα έπαιζε με τους Ιταλούς, ή με τη Ραπίντ Βιέννης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φιορεντίνα τελευταία φορά που αντιμετώπισε ελληνική ομάδα ήταν πέρσι στον τελικό του Europa Conference League, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0, με τους ερυθρόλευκους να γράφουν ιστορία και να κατακτούν το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας.

Από εκεί και πέρα, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει μια εκ των Τσέλιε ή Λουγκάνο και αναμφίβολα θα είναι φαβορί για την πρόκριση, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αποφεύγει την Τσέλσι που είναι το «μεγαθήριο» της διοργάνωσης και μπορεί να τη συναντήσει μόνο στον τελικό στην Πολωνία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16» του Europa Conference League:

Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια

Μόλντε – Λέγκια

Τσέλιε – Λουγκάνο

Πάφος – Τζουργκάρντεν

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις – Γκιμαράες

Κοπεγχάγη – Τσέλσι

Οι διασταυρώσεις των προημιτελικών:

Μπέτις ή Γκιμαράες VS Σερκλ Μπριζ ή Γιαγκελόνια

Τσέλιε ή Λουγκάνο VS Παναθηναϊκός ή Φιορεντίνα

Κοπεγχάγη ή Τσέλσι VS Μόλντε – Λέγκια

Πάφος ή Τζουργκάρντεν – Μπόρατς ή Ραπίντ Βιέννης

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

Κοπεγχάγη ή Τσέλσι – Μόλντε ή Λέγκια VS Πάφος ή Τζουργκάρντεν – Μπόρατς ή Ραπίντ Βιέννης

Τσέλιε ή Λουγκάνο – Παναθηναϊκός ή Φιορεντίνα VS Μπέτις ή Γκιμαράες – Σερκλ Μπριζ ή Γιαγκελόνια

Οι ημερομηνίες του Europa Conference League

Φάση των 16

Πρώτος αγώνας: 6 Μαρτίου

Δεύτερος αγώνας: 13 Μαρτίου

Προημιτελικά

Πρώτο ματς: 10 Απριλίου

Δεύτερο ματς: 17 Απριλίου

Ημιτελικά

Πρώτο παιχνίδι: 1 Μαΐου

Δεύτερο παιχνίδι: 8 Μαΐου

Τελικός

28 Μαΐου στο Βρότσλαβ