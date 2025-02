Τιμοτέ Σαλαμέ: Να φοβάστε όσους δηλώνουν σωτήρες

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε τη δική του θέση για την πολιτική σκηνή στην επίσκεψη του στο Βερολίνο στα πλαίσια του φεστιβάλ κινηματογράφου της Berlinale.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς αισθάνεται μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βιογραφική ταινία του Μπόμπ Ντίλαν και υποψήφια για Όσκαρ A Complete Unknown, που προβάλλεται στο φεστιβάλ καθώς και για την «άνοδο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς», ο Σαλαμέ, αν και αρχικά δίστασε να τοποθετηθεί, είπε:

«Δεν ξέρω αν η απάντηση μου είναι πολιτική αλλά νομίζω ότι είναι στη φύση της μουσικής του Μπομπ Ντίλαν, εκεί υπάρχουν προειδοποιήσεις ενάντια σε φιγούρες που αποζητούν τη λατρεία. Δεν θα μιλήσω για αυτόν, γιατί είναι ζωντανός και καλά στο Μαλιμπού».

«Απλά θέλω μέσα από την ερμηνεία μου να πω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί με αυτούς που δηλώνουν σωτήρες. Είμαι επιφυλακτικός με όποιον λέει ότι έχει μια λύση. Αυτή είναι προφανώς μια προειδοποίηση που υπάρχει και στο Dune του Φράνκ Χέρμπερτ» είπε αναφερόμενος στο έπος επιστημονικής φαντασίας που επίσης πρωταγωνίστησε.

Ο Γαλλοαμερικανός Σαλαμέ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Berlinale σε μια αίθουσα γεμάτη με δημοσιογράφους από ολόκληρο τον κόσμο στην πρώτη τους επίσημη γνωριμία με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό.

«Ο απαράμιλλος καλλιτέχνης Μπομπ Ντίλαν και η τεράστια κληρονομιά που άφησε πίσω του ήταν αυτά που με τράβηξαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ», είπε.

«Ένιωσα ότι αφήνει πίσω του έναν οδικό χάρτη για άλλους καλλιτέχνες, που πραγματικά —επειδή είμαι ηθοποιός, δεν είμαι μουσικός— θα ακολουθήσω. Διαπίστωσα ότι ήμουν τρομερά εμπνευσμένος μετά από τη συμμετοχή μου στην ταινία» πρόσθεσε.

«Και βέβαια το απίστευτο σενάριο του Μάνγκολντ, η όλη διαδικασία ήταν πραγματικά συναρπαστική. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία, θα ήθελα να την έκανα για ένα χρόνο» είπε ο Σαλαμέ.

«Ο Μπομπ Ντίλαν, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, έγινε ένα λαμπερό φως και φάρος για μένα μέχρι σήμερα. Η ιδιωτικότητα του, η άρνηση του να γίνει ένας από όλους. Είχα μια δικαιολογία να μελετήσω αυτόν τον άνθρωπο και αυτήν την περίοδο για πεντέμισι χρόνια; Τι δώρο!»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ απολαμβάνει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του στην ταινία. Με την υποψηφιότητα του για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού έγινε ο νεότερος πολλαπλά υποψήφιος μετά τον Τζέιμς Ντιν με τα Call Me by Your Name (2017) και A Complete Unknown (2024).

Η Βerlinale ολοκληρώνεται στις 23 Φεβρουαρίου.