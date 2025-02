Tο ημι-αυτόματο οφσάιντ μπαίνει στην Premier League και στο FΑ Cup

Η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα (13/2), ότι οι αναμετρήσεις του 5ου γύρου του FA Cup, θα διεξαχθούν με ημι-αυτόματο οφσάιντ. Μια απόφαση που συζητήθηκε για καιρό γίνεται πραγματικότητα και πλέον, εκτός απρόοποτου, όλοι οι υπόλοιποι γύροι που απομένουν (προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός) θα έχουν τη νέα τεχνολογία στη διάθεση τους.

Οι αγώνες του συγκεκριμένου γύρου του Fa Cup, θα φιλοξενηθούν σε έξι γήπεδα της Premier League και ένα της Championship. Τα γήπεδα της μεγαλύτερης κατηγορίας του «Νησιού», μάλλον θα πρέπει να κρατήσουν το σύστημα, διότι η διοργανώτρια αρχή της Premier League σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει πριν τη λήξη της σεζόν.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Semi-automated offside will now be introduced to English football. 📺

Will be used in the FA Cup 5th round and also in the Premier League sometime later in the season. pic.twitter.com/HEEhpNNwGv

