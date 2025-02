Super Bowl: Η αλματώδης αύξηση του κόστος της διαφήμισης

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο είχε την τιμητική του τα ξημερώματα της Δευτέρας με τη διεξαγωγή του Super Bowl του 2025, στον οποίο οι Philadelphia Eagles επικράτησαν 40-22 των Kansas City Chiefs, του Έλληνα Τζωρτζ Καρλαύτη. Το σπουδαιότερο γεγονός στον αμερικάνικο ομαδικό αθλητισμό μέχρι πρότινος δεν ήταν διαδεδομένο στη χώρα μας, όμως εσχάτως το παρακολουθούν όλο και περισσότεροι, παρά τη δύσκολη για το ελληνικό κοινό ώρα διεξαγωγής του.

Το Super Bowl είναι το παιχνίδι με την υψηλότερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ και το δεύτερο παγκοσμίως, αφού μόνο ο τελικός του Champions League το υποσκελίζει σε νούμερα. Μάλιστα, η φετινή αναμέτρηση κατέγραψε ρεκόρ τηλεθεατών, με πιο πολλούς από το 123.000 εκατομμύρια να συντονίζονται στις οθόνες τους σε παναμερικάνικο επίπεδο.

Ασφαλώς, οι διοργανωτές του αγώνα εκμεταλλεύονται αυτή την τεράστια δυναμική που έχει αναπτύξει πλέον το Super Bowl. Τα διαφημιστικά έσοδα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, διάσημοι καλλιτέχνες εμφανίζονται στο περιθώριο της εκδήλωσης και τα εισιτήρια κοστίζουν από 5.000$ μέχρι και 150.000$ στις σουίτες και στις VIP θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία διαφήμιση 30 δευτερολέπτων κοστίζει πια σχεδόν 8 εκατομμύρια δολάρια! Όταν 60 χρόνια πριν, στο αντίστοιχο παιχνίδι του 1965, το κόστος ήταν 37.500$! Μέσα σε έξι δεκαετίες, η αξία του τηλεοπτικού χρόνου του μισού λεπτού, υπερδιακοσαπλασιάστηκε!

