Ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στην πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του «Euphoria»

Η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του «Euphoria» βρίσκεται επισήμως στα σκαριά.

Η HBO αναφέρει ότι η παραγωγή της δραματικής σειράς έχει ξεκινήσει και μοιράστηκε μια πρώτη φωτογραφία από τη σεζόν, με την Ρου που υποδύεται η Ζεντάγια να κοιτάζει στο κενό σε ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο.

Η HBO μοιράστηκε επίσης τη φωτογραφία στα κοινωνικά της δίκτυα, με το σύντομο μήνυμα «Euphoria season 3 is in production».

Η έναρξη των γυρισμάτων της σειράς έρχεται τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν στο HBO και είναι λίγο πολύ σύμφωνη με τη δέσμευση του δικτύου το περασμένο καλοκαίρι ότι τα γυρίσματα θα ξεκινούσαν τον Ιανουάριο.

Οι λόγοι για την ασυνήθιστα μακρά διακοπή του Euphoria είναι πολλοί και κυμαίνονται από την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων του απαιτητικού καστ μέχρι την εργασία του δημιουργού και showrunner Σαμ Λέβινσον στην ατυχή σειρά «The Idol» του HBO.

Όπως περιέγραψε λεπτομερώς το Hollywood Reporter σε ένα άρθρο πέρυσι, η σχέση της Ζεντάγια και του Λέβινσον ψυχράνθηκε κατά τη διάρκεια της μακράς διακοπής.

Το βασικό καστ του Euphoria, συμπεριλαμβανομένων των Χάντερ Σάφερ, Σίντνεϊ Σουίνι, Τζέικομπ Έλορντι και Κόλμαν Ντομίνγκο, θα επιστρέψει για την τρίτη σεζόν των οκτώ επεισοδίων, όχι όμως και η Στορμ Ριντ. Η Ζεντάγια δήλωσε σε συνέντευξή της σε podcast τον Οκτώβριο ότι η σεζόν θα περιλαμβάνει ένα πέρασμα στο χρόνο που απομακρύνει τους νεότερους χαρακτήρες της σειράς από το λύκειο.

Κανένα νέο για το τι θα δούμε;

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει το Variety, ο δημιουργός της σειράς Σαμ Λέβινσον είχε παρουσιάσει τις ιδέες του για την τρίτη σεζόν στην HBO στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, οι οποίες περιλάμβαναν ένα χρονικό άλμα πέντε ετών, καθώς και πιθανές εξελίξεις για τη Ρου (Ζεντάγια), όπως το ότι εργάζεται ως ιδιωτική ντετέκτιβ.

Το HBO αποφάσισε τελικά να σταματήσει τη σειρά μέχρι να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί δημιουργικά με τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Εκτός από την υψηλή τηλεθέαση, το «Euphoria» αποδείχτηκε ότι ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για τα βραβεία του HBO. Η σειρά έχει λάβει συνολικά είκοσι πέντε υποψηφιότητες για Emmy, με εννέα νίκες. Μεταξύ των νικών είναι δύο για τη Ζεντάγια για βραβείο α’ γυναικείου ρόλου σε δράμα και ένα για τον Κόλμαν Ντομίνγκο για βραβείο α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα. Ο Λέβινσον κέρδισε επίσης βραβείο DGA για το επεισόδιο «Stand Still Like the Hummingbird» της 2ης σεζόν.

Η ημερομηνία πρεμιέρας της τρίτης σεζόν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter & Variety