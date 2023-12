«Stranger Things» και «Euphoria» στις 5 σειρές που «έχασαν το τρένο» του 2024

Στη διάρκεια της απεργίας των σεναριογράφων στις ΗΠΑ κάποιες σειρές με ολοκληρωμένα σενάρια συνέχισαν να γυρίζονται – όπως το «Lord of the Rings: The Rings of Power» – ενώ κάποιες άλλες, αν και είχαν έτοιμο σενάριο, αποφάσισαν να διακόψουν την παραγωγή καθώς η παρουσία σεναριογράφων στο πλατό θεωρείται απαραίτητη για αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Η απεργία της ένωσης ηθοποιών SAG-AFTRA πρόσθεσε επίσης κάποιους μήνες καθυστέρησης στο πρόγραμμα κυκλοφορίας. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις καθυστερήσεις στη δημιουργία των ψηφιακών ειδικών εφέ – για μια σειρά που στηρίζεται πολύ σε αυτά, ο χρόνος που απαιτείται μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων μπορεί να φτάσει το 1½ έτος – δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι αρκετές δημοφιλείς σειρές που είχαν ανακοινωθεί για το 2024, πήραν αναγκαστικά αναβολή για το 205. Ας δούμε μερικές από αυτές:

«Stranger Things»

Η πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς που αναμενόταν το 2024 θα προβληθεί τελικά μέσα στο 2025. Ετσι θα έχουν μεσολαβήσει τρία χρόνια ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη σεζόν. Το ίδιο κενό υπήρξε ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη, αλλά η αιτία τότε ήταν η πανδημία Covid-19. Υπεύθυνη τώρα είναι η απεργία των σεναριογράφων, καθώς – όπως είχαν ανακοινώσει μέσω Twitter οι δημιουργοί της σειράς – «το γράψιμο δεν σταματάει όταν ξεκινούν τα γυρίσματα».

«Euphoria»

Οπως έγινε και με το «Stranger Things», ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν του «Euphoria» μεσολάβησαν τρία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας. Τα τρία χρόνια όμως από το 2022 που προβλήθηκε η δεύτερη σεζόν μέχρι το 2025 που θα δούμε την τρίτη δεν δικαιολογούνται με τον ίδιο τρόπο, καθώς δεν πρόκειται για σειρά με χρονοβόρα ειδικά εφέ. Η καθυστέρηση εδώ οφείλεται πιθανότατα σε άλλα σχέδια των εμπλεκομένων. Οι πρωταγωνιστές Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι και Τζέικομπ Ελόρντι είναι περιζήτητοι, ενώ ο δημιουργός Σαμ Λέβινσον έκανε την παραγωγή της σειράς «The Idol» για το HBO το 2023, γεγονός που πιθανότατα διέκοψε τη δουλειά του πάνω στην τρίτη σεζόν του «Euphoria».

«The Last Of Us»

Η απόλυτα επιτυχημένη μεταφορά του γνωστού video game στην τηλεόραση ήταν ένα από τα highlights του 2023. Η πρώτη σεζόν προβλήθηκε στην αρχή της χρονιάς, και η δεύτερη αναμενόταν να κυκλοφορήσει στο δεύτερο μισό του 2024. Ομως, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το HBO, η παραγωγή της δεύτερης σεζόν του «The Last of Us» θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024, και τα επεισόδια θα προβληθούν το 2025. Ο πρωταγωνιστής της, Πέντρο Πασκάλ, είχε αφήσει στη μέση τα γυρίσματα του «Gladiator 2» όταν ξεκίνησε η απεργία των ηθοποιών, και θα πρέπει να τα ολοκληρώσει πριν αναλάβει νέες υποχρεώσεις.

«Peacemaker»

Μια ευχάριστη τηλεοπτική έκπληξη του 2022 από τον «σπεσιαλίστα στους υπερήρωες με χιούμορ» Τζέιμς Γκαν, που μετέτρεψε τον σχετικά άγνωστο χαρακτήρα του Peacemaker σε συναρπαστικό πρωταγωνιστή, ενώ ο Τζον Σίνα στον ομώνυμο ρόλο ήταν απρόσμενα καλός. Οπως πολλές σειρές του HBO, το «Peacemaker» θα καθυστερήσει μέχρι το 2025 λόγω των απεργιών. Η ενασχόληση του Τζέιμς Γκαν με άλλα υπερηρωικά πρότζεκτ της DC είναι ένας ακόμη βασικός λόγος για την καθυστέρησή της.

«The White Lotus»

Οταν η δεύτερη σεζόν της πολύ επιτυχημένης δραματικής / κωμικής σειράς του HBO προβλήθηκε το 2022, έναν χρόνο και κάτι μετά την πρώτη, ο δημιουργός της, Μάικ Γουάιτ, επαινέθηκε για την ταχύτητά του και οι θεατές ήλπισαν ότι η αναμονή δεν θα ήταν πολύ μεγάλη για την τρίτη σεζόν. Δυστυχώς, λόγω των απεργιών, δεν έχουν γίνει καν ανακοινώσεις για το κάστινγκ, το οποίο ανανεώνεται σχεδόν στο σύνολό του από σεζόν σε σεζόν. Μετά τη Χαβάη και την Ιταλία, τα νέα επεισόδια – όταν προβληθούν μέσα στο 2025 – θα διαδραματίζονται στην Ταϊλάνδη.

