«Στροφή» στην υποκριτική για την Κιμ Καρντάσιαν – Πρωταγωνίστρια σε ταινία του Netflix

Η Κιμ Καρντάσιαν απασχολεί συνεχώς τα ΜΜΕ με την ζωή και τα κατορθώματά της. Αυτή την φορά η Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα θα πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία του Netflix. Ύστερα από «πόλεμο» προσφορών η αμερικανική εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα του «The Fifth Wheel».

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία του Netflix που θα παίξει η Κιμ Καρντάσιαν διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, μεταξύ των οποίων και εκείνα που το ήθελαν στη μεγάλη οθόνη και είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πωλήσεις μετά την πολύμηνη απεργία της SAG-AFTRA, η οποία έληξε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Πόλα Πελ και η κωμικός Τζανίν Μπρίτο εκτός από τη ζωή τους ένωσαν και τις δυνάμεις και έγραψαν το σενάριο το οποίο προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η Καρντάσιαν υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο ενώ θα αναλάβει μέρος της παραγωγής μαζί με την συγγραφέα.

Πρόσφατα υποδύθηκε τη «Siobhan Corbyn» στην 12η σεζόν της δημοφιλής σειράς «American Horror Story» του FX, με την Έμμα Ρόμπερτς, ενώ έχει δανείσει τη φωνή της στην ταινία «PAW Patrol» το 2021 και στο σίκουελ «The Mighty Movie» μαζί με τα δύο της παιδιά Νορθ και Σεντ.

