Μια… αιμομικτική σκηνή σε χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix – «Σε πιάνει αηδία»

Μία από τις απολαύσεις των Χριστουγέννων είναι οι θεματικές ταινίες και σειρές του Netflix. Μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γονείς και παιδιά ξαπλώνουν στον καναπέ, σκεπάζονται με κουβερτούλα –εντάξει ακόμα δεν κάνει πολύ κρύο αλλά μια κουβέρτα για το καλό θα βάλουμε- και πατάνε το play!

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι πάντα –σχεδόν;- family friendly και με αυτή τη διάθεση ξεκίνησαν οι τηλεθεατές να παρακολουθούν το Family Switch του Netflix. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Εντ Χελμς κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι αυτή τη στιγμή ο τίτλος με τις περισσότερες προβολές.

Στην ταινία, μια σπάνια πλανητική ευθυγράμμιση κάνει τέσσερα μέλη της οικογένειας να… αλλάξουν σώματα και οι γονείς μιας οικογένειας μπαίνουν στα σώματα των παιδιών τους!

Μέχρι εδώ, όλα καλά! Τι μπορεί να πήγε λάθος σε αυτή την ταινία αναρωτιέται κανείς! Μια σκηνή στην οποία τα δύο παιδιά, στα σώματα των γονιών τους… φιλιούνται.

Η κόρη, που βρίσκεται στο σώμα της μητέρα της, θέλει να μιλήσει με τον αδερφό της, που βρίσκεται στο σώμα του πατέρα του, όταν ένας φίλο των γονιών τους λέει ότι «τα ζευγάρια χρειάζονται τουλάχιστον 12 φιλιά την ημέρα για να κρατήσουν τη σχέση ζωντανή». Ένας άλλος, που επίσης δεν ξέρει το μπέρδεμα με την αλλαγή των σωμάτων, τους προτρέπει να φιληθούν και τα αδέρφια τελικά φιλιούνται.

«Βλέπω αυτή τη νέα ταινία που λέγεται Family Switch και ω Θεέ μου η ξαφνική αιμομιξία είναι κάτι που ήταν τόσο απροσδόκητο και περιττό…» έγραψε κάποιος θεατής στο Twitter, σύμφωνα με τον Independent.

Sorry this Family Switch movie just got weird. Coz the siblings in the parent’s bodies just kissed. And now the parents in the children’s bodies are having a moment.

WTF.

(why do I watch sh*t movies on purpose??)

— ☜TROPICAL_BOY🌺 (@Tua_92) December 5, 2023