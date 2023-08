Σοκ στην Αμερική από τον απροσδόκητο θάνατο του Angus Cloud. Ο ηθοποιός, που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του «Fez» στη σειρά «Euphoria«, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 25 του χρόνια μέσα στο σπίτι του στο Όκλαντ, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα και τους θαυμαστές του.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η οικογένειά του. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Όκλαντ δήλωσε ότι υπήρξε κλήση το πρωί της Δευτέρας (31/7) για «επείγον ιατρικό περιστατικό». Κατά την άφιξη των αρχών, «ο ασθενής διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός».

Το ΤΜΖ αναφέρει ότι άφησε την τελευταία του πνοή πιθανόν από υπερβολική δόση. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν έχει δώσει προς το παρόν εξηγήσεις για την αίτια θανάτου του.

Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός λίγες ημέρες νωρίτερα είχε χάσει τον πατέρα του.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του αναφέρει: «Σήμερα αποχαιρετούμε με βαριά καρδιά έναν απίστευτο άνθρωπο. Ως καλλιτέχνης, φίλος, αδελφός και γιος, ο Angus ήταν ξεχωριστός για όλους μας με τόσους πολλούς τρόπους.

Την περασμένη εβδομάδα έθαψε τον πατέρα του και πάλεψε έντονα με αυτή την απώλεια. Η μόνη παρηγοριά που έχουμε είναι να ξέρουμε ότι ο Angus είναι τώρα ξανά μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο καλύτερός του φίλος. Ο Angus ήταν ανοιχτός σχετικά με τη μάχη του με τη ψυχική υγεία και ελπίζουμε ότι ο θάνατός του μπορεί να αποτελέσει μια υπενθύμιση για τους άλλους ότι δεν είναι μόνοι τους και δεν πρέπει να το παλεύουν μόνοι τους σιωπηλά. Ελπίζουμε ο κόσμος να τον θυμάται για το χιούμορ, το γέλιο και την αγάπη του για όλους. Ζητάμε να παραμείνει ιδιαιτέρως προσωπική αυτή τη στιγμή, καθώς ακόμη επεξεργαζόμαστε αυτή την καταστροφική απώλεια».

Επίσης, εκπρόσωπος του HBO δήλωσε στο PEOPLE: «Είμαστε απίστευτα θλιμμένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Angus Cloud. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και αγαπημένο μέλος της οικογένειας του HBO και του Euphoria. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής».

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc

O Angus Cloud έγινε κυρίως γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην πολυβραβευμένη σειρά «Euphoria» του ΗΒΟ. Από το 2019 έως το 2022, υποδυόταν τον «Fez» έναν έμπορο ναρκωτικών με «χρυσή» καρδιά, ο οποίος προσπαθούσε να προστατεύσει τη φίλη του Rue Bennet (την οποία υποδύεται η Zendaya). Στη δεύτερη σεζόν, αναπτύσσει μια δυνατή φιλία με τη Lexi.

Επίσης, είχε παίξει στις ταινίες «The Line» και «North Hollywood» ενώ είχε εμφανιστεί και σε βιντεοκλίπ διάφορων ράπερ, όπως οι Becky G, Karol G και Juice WRLD

Το 2022 έγινε το πρόσωπο του αρώματος «Polo» της Ralph Lauren.

Θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ.

Angus Cloud’s family releases statement on his passing to TMZ:

“Last week he buried his father and intensely struggled with this loss. The only comfort we have is knowing Angus is now reunited with his dad, who was his best friend. Angus was open about his battle with mental… pic.twitter.com/7m2CkSkXxR

— Pop Base (@PopBase) July 31, 2023