Ο Randy Meisner, ιδρυτικό μέλος των Eagles, του οποίου η ευρεία φωνητική γκάμα σε τραγούδια όπως το «Take It to the Limit» βοήθησε στην καταξίωση του ροκ συγκροτήματος σε διεθνή φήμη, πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ήταν 77 ετών.

Η αιτία ήταν επιπλοκές από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ανέφερε το συγκρότημα στην ιστοσελίδα του την Πέμπτη ανακοινώνοντας τον θάνατό του.

«Ο Ράντι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των Eagles και συνέβαλε καθοριστικά στην πρώιμη επιτυχία του συγκροτήματος» ανέφερε το συγκρότημα.

Ο Meisner, ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος, βοήθησε στη δημιουργία των Eagles το 1971 μαζί με τους Glenn Frey, Don Henley και Bernie Leadon.

Ο Meisner ήταν με το συγκρότημα όταν ηχογράφησαν τα άλμπουμ «Eagles», «Desperado», «On The Border», «One of These Nights» και «Hotel California».

Το «Hotel California», με τους μυστηριώδεις, αλληγορικούς στίχους του, έγινε από τις πιο γνωστές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 το 1977 και κέρδισε το βραβείο Grammy ως δίσκος της χρονιάς το 1978.

Ο Meisner δεν ένιωθε άνετα με τη φήμη

«Ήμουν πάντα κάπως ντροπαλός», είπε σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2013, σημειώνοντας ότι οι σύντροφοί του στο συγκρότημα ήθελαν να σταθεί στο κέντρο της σκηνής για να τραγουδήσει το «Take It to the Limit», αλλά εκείνος προτιμούσε να είναι «μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Τότε, ένα βράδυ στο Knoxville, είπε, κόλλησε γρίπη. «Κάναμε δύο ή τρία encore, και ο Glenn ήθελε άλλο ένα» είπε ο Meisner, αναφερόμενος στον συμπαίκτη του, τον τραγουδοποιό που πέθανε το 2016.

«Τους είπα ότι δεν μπορούσα να το κάνω και πιαστήκαμε σε καβγά» είπε ο Meisner στο περιοδικό. «Αυτό ήταν το τέλος».

Ο Meisner εγκατέλειψε το συγκρότημα τον Σεπτέμβριο του 1977, αλλά εισήχθη μαζί με τους Eagles στο Rock & Roll Hall of Fame το 1998.

Ένα δοκίμιο του Parke Puterbaugh, που δημοσιεύτηκε από το Hall of Fame για την εκδήλωση, περιέγραφε το συγκρότημα ως «αγνοί με ανοιχτά μάτια και καταγωγή από country-rock», οι οποίοι αργότερα έγιναν «προμηθευτές μεγαλειωδών, σκοτεινών θεματικών άλμπουμ που εξιστορούσαν έναν κόσμο υπερβολής και αποπλάνησης που είχε αρχίσει να περιστρέφεται σοβαρά εκτός ελέγχου».

Τρελή επιτυχία

Οι Eagles πούλησαν περισσότερους δίσκους από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα στη δεκαετία του 1970 και είχαν τέσσερα διαδοχικά άλμπουμ Νο. 1 και πέντε Νο. 1 singles, σύμφωνα με το Hall of Fame. Μόνο το άλμπουμ τους «Greatest Hits 1971-1975» πούλησε πάνω από 26 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πριν από τους Eagles, ο Meisner ήταν για λίγο μπασίστας των Poco, ενός άλλου country-rock συγκροτήματος του Λος Άντζελες, το οποίο σχηματίστηκε το 1968. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα αυτό και εντάχθηκε στο συγκρότημα Stone Canyon Band του Rick Nelson.

Ο κατάλογος των επιζώντων του Meisner δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος το βράδυ της Πέμπτης. Η σύζυγός του, Λάνα Μέισνερ, σκοτώθηκε σε ατύχημα από πυροβολισμό το 2016.

Γεννημένος ρόκερ

Γεννημένος ως Randall Herman Meisner στο Scottsbluff της Νεμπέτ στις 8 Μαρτίου 1946, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία.

Απέκτησε την πρώτη του ακουστική κιθάρα γύρω στα 12 ή 13 του χρόνια και, λίγο αργότερα, δημιούργησε μια σχολική μπάντα, σύμφωνα με μια συνέντευξη του 2016 στο Rock Cellar Magazine. «Τα πηγαίναμε αρκετά καλά, αλλά δεν κερδίζαμε τίποτα» είπε ο Meisner.

Ήταν ακόμα έφηβος όταν εντάχθηκε σε ένα άλλο συγκρότημα και μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1964 ή το 1965, είπε ο Meisner στο περιοδικό.

«Δεν μπορούσαμε να βρούμε δουλειά γιατί υπήρχαν ένα εκατομμύριο συγκροτήματα εδώ» είπε.

Χρόνια αργότερα, ο Meisner θα έβρισκε άφθονη δουλειά με τους Eagles.

«Από την πρώτη μέρα» είπε στη συνέντευξη στο Rock Cellar «είχα απλά την αίσθηση ότι η μπάντα ήταν καλή και θα τα κατάφερνε».

*Με στοιχεία από nytimes.com