Το φρικιαστικό βίντεο δείχνει τρεις γυναίκες και δύο άνδρες να χτυπούν επανειλημμένα τον 60χρονο οδηγό με γροθιές και κλωτσιές. Το πιο ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός πως μάρτυρες της επίθεσης είναι δεκάδες πολίτες, ωστόσο δεν επενέβη κανείς για να βοηθήσει τον ανήμπορο άντρα.

Ο 60χρονος προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματά τους και σκύβει να πάρει ένα αντικείμενο από το δρόμο, αλλά δέχεται συνεχώς επιθέσεις. Χάνει την ισορροπία του και σωριάζεται στο πλάι του ταξί του, καθώς μία από τις γυναίκες τον χτυπάει αρκετές φορές ακόμη και τον κλωτσάει στο στήθος, σύμφωνα με το βίντεο.

60 year old NYC cabbie was viciously beaten by 5 sociopaths midtown Manhattan in a broad daylight. Not a single New Yorker intervened.

Congresswoman Ilhan Omar blames white men for all the problems in America. pic.twitter.com/up5pj0w6bC

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 28, 2023