Ο εμπνευστής της 11ης Σεπτεμβρίου θέλει να ομολογήσει – Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να τον εμποδίσει;

Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ δεν θα δηλώσει πλέον ένοχος την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, αφού η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην παρεμπόδιση των συμφωνιών που συνήφθησαν πέρυσι, σύμφωνα με το BBC.

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ επρόκειτο να παραδώσει τις απολογίες στη βάση του Κόλπου του Γκουαντάναμο στη νοτιοανατολική Κούβα, όπου κρατείται σε στρατιωτική φυλακή επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Μοχάμεντ είναι ο πιο διαβόητος κρατούμενος του Γκουαντάναμο και ένας από τους τελευταίους που κρατούνται στη βάση.

Όμως, ομοσπονδιακό εφετείο διέκοψε το βράδυ της Πέμπτης την προγραμματισμένη διαδικασία για να εξετάσει τα αιτήματα της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τις συμφωνίες ομολογίας για τον Μοχάμεντ και δύο συγκατηγορουμένους του, οι οποίες, όπως είπε, θα προκαλούσαν «ανεπανόρθωτη» ζημία.

Μια τριμελής επιτροπή δικαστών δήλωσε ότι η καθυστέρηση «δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί με κανέναν τρόπο ως απόφαση επί της ουσίας», αλλά αποσκοπούσε στο να δοθεί χρόνος στο δικαστήριο να λάβει πλήρη ενημέρωση και να ακούσει τα επιχειρήματα «σε ταχεία βάση».

Η καθυστέρηση σημαίνει ότι το θέμα θα περιέλθει πλέον στην επερχόμενη διοίκηση Τραμπ.

Σε ακρόαση που θα άρχιζε το πρωί της Παρασκευής, ο Μοχάμεντ επρόκειτο να δηλώσει ένοχος για τον ρόλο του στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν αεροπειρατές κατέλαβαν επιβατικά αεροπλάνα και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο έξω από την Ουάσινγκτον.

Ο Μοχάμεντ κατηγορείται για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία και δολοφονία, ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρονται 2.976 θύματα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σχεδίασε την «επιχείρηση 9/11 από το Α έως το Ω» – συνέλαβε την ιδέα να εκπαιδεύσει πιλότους να πετάξουν εμπορικά αεροπλάνα σε κτίρια και να μεταφέρει τα σχέδια αυτά στον Οσάμα μπιν Λάντεν, ηγέτη της μαχητικής ισλαμιστικής ομάδας Αλ Κάιντα, στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η ακρόαση της Παρασκευής είχε οριστεί να γίνει σε μια δικαστική αίθουσα της βάσης, όπου τα μέλη των οικογενειών των νεκρών και ο Τύπος θα κάθονταν σε μια αίθουσα προβολής πίσω από χοντρό γυαλί.

Οι προδικαστικές ακροάσεις συνεχίζονται για περισσότερο από μια δεκαετία, περιπλεγμένες από ερωτήματα σχετικά με το αν τα βασανιστήρια που υπέστησαν ο Μοχάμεντ και άλλοι κατηγορούμενοι όσο βρίσκονταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ αλλοιώνουν τα στοιχεία.

Μετά τη σύλληψή του στο Πακιστάν το 2003, ο Μοχάμεντ πέρασε τρία χρόνια σε μυστικές φυλακές της CIA, γνωστές ως «μαύρες τοποθεσίες», όπου υποβλήθηκε σε προσομοίωση πνιγμού, ή «waterboarding», 183 φορές, μεταξύ άλλων λεγόμενων «προηγμένων τεχνικών ανάκρισης» που περιλάμβαναν στέρηση ύπνου και αναγκαστική γύμνωση.

Η Κάρεν Γκρίνμπεργκ, συγγραφέας του βιβλίου Το λιγότερο χειρότερο μέρος: How Guantanamo Became the World’s Most Notorious Prison, λέει ότι η χρήση βασανιστηρίων έχει καταστήσει «πρακτικά αδύνατο να οδηγηθούν αυτές οι υποθέσεις σε δίκη με τρόπο που να τιμά το κράτος δικαίου και την αμερικανική νομολογία».

«Είναι προφανώς αδύνατο να παρουσιαστούν στοιχεία σε αυτές τις υποθέσεις χωρίς τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονται από βασανιστήρια. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα άτομα αυτά βασανίστηκαν προσθέτει ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας στις διώξεις», λέει.

Η συμφωνία ομολογίας συνήφθη το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από περίπου δύο χρόνια διαπραγματεύσεων.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τον Μοχάμεντ και δύο συγκατηγορουμένους του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Γνωστό είναι ότι η συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει δίκη για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Σε δικαστική ακρόαση την Τετάρτη, η νομική του ομάδα επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Εάν οι συμφωνίες επικυρωθούν και οι ομολογίες γίνουν δεκτές από το δικαστήριο, τα επόμενα βήματα θα είναι ο διορισμός ενός στρατιωτικού σώματος ενόρκων, γνωστού ως πάνελ, που θα ακούσει τα στοιχεία σε μια ακρόαση για την επιβολή της ποινής.

