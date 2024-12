Η αιτία θανάτου του δημοφιλούς γιατρού και παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ είναι «μη προσδιορίσιμη», αποφάνθηκε ο ιατροδικαστής.

Το πτώμα του 67χρονου Μάικλ Μόσλεϊ βρέθηκε τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των ερευνών από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νησί της Σύμης, γράφει το SkyNews, μεταδίδοντας την είδηση για το πόρισμα του ιατροδικαστή γύρω από τα αίτια του θανάτου του, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

Ο Crispin Butler, ο ανώτερος ιατροδικαστής του Buckinghamshire, δήλωσε ότι ο θάνατος του παρουσιαστή του BBC ήταν «απροσδιόριστος». Πρόσθεσε ότι πιθανότατα oφείλεται σε θερμοπληξία ή σε μη αναγνωρισμένη παθολογική αιτία.

