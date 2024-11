Ο Ζελένσκι παίζει ένα περίπλοκο παιχνίδι, λέει ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρωσία

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρωσία σερ Τόνι Μπρέντον δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «παίζει ένα πολύ περίπλοκο παιχνίδι» καθώς ζήτησε να υπαχθούν τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ.

«Γνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να πέσει πάνω σε αυτόν και στη Ρωσία», δήλωσε ο Μπρέντον. «Ήδη φροντίζει να έχει κάτι να προσφέρει στον Τραμπ όσον αφορά την αποστολή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ να τερματίσει τον πόλεμο».

«Αυτό που προτείνει με πολλούς τρόπους μας φέρνει πολύ πιο κοντά στον προφανή στόχο, δηλαδή το πάγωμα των μαχών στο σημείο που βρίσκονται τα όρια αυτή τη στιγμή. Τοποθετεί στο επόμενο στάδιο μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση σχετικά με το ποιος διατηρεί ποιο κομμάτι εδάφους και στη συνέχεια εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός».

Πρόσθεσε όμως ότι ο Ζελένσκι έκανε «μια αρκετά σημαντική παραχώρηση» δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να δει μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί την επιστροφή των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα.

«Ο Πούτιν θα το δει αυτό ως παραχώρηση του Ζελένσκι», δήλωσε ο Μπρέντον.

«Θα πει στον εαυτό του ‘Α, αισθάνονται αδύναμοι, μπορώ να πιέσω για περισσότερα’. Αυτός είναι ένας κίνδυνος καθώς προχωράμε σε αυτή την διαδικασία».

