Ήρθε στην Ελλάδα το Playstation 5 Pro

Βελτιωμένες επιδόσεις και νέες δυνατότητες για τους λάτρεις του gaming προσφέρει η αναβαθμισμένη έκδοση της δημοφιλούς κονσόλας της Sony.

To PlayStation 5 Pro, κυκλοφορεί ήδη και στην Ελλάδα με τιμή κοντά στα 800 ευρώ που είναι η ακριβότερη κονσόλα που έχει κυκλοφορήσει εδώ και χρόνια.

Η αναβαθμισμένη κονσόλα PS5 PRo μπορεί να παίξει περισσότερους από 8.500 τίτλους PS4. Παράλληλα με την έκδοση της λειτουργίας ενίσχυσης παιχνιδιών για το PS5 Pro, μπορείς ακόμη και να παίζεις ορισμένους από τους πιο θρυλικούς τίτλους της κονσόλας PS4 και PS5 με πιο γρήγορους και ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης καρέ.

Τα χαρακτηριστικά του

Το PS5 Pro έρχεται επίσης με έναν μεγάλο SSD 2TB. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τον σκληρό δίσκο 825GB που συνοδεύει το PS5 και διπλάσιο από το 1TB που συνοδεύει το PS5 Slim.

Η εμφάνιση του PS5 Pro θα είναι οικεία σε όποιον είχε μια κονσόλα PS5 κάτω από την τηλεόρασή του τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αισθητικά μοιάζει πολύ με τα αδέρφια της κονσόλας, αλλά στο μεσαίο τμήμα έχει προστεθεί μια σειρά από μαύρες λωρίδες, οι οποίες το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο ως το Pro μέλος της οικογένειας.

Με την ισχύ του PS5 Pro, μπορείτε να παίξεις συμβατά παιχνίδια σε ρυθμό 60fps ή έως 120fps, με ray tracing και βελτιωμένη ανάλυση AI 4K με χρήση PSSR—όλα ταυτόχρονα— στην 4Κ τηλεόρασή σας.

Όσον αφορά τα μεγέθη, το Pro έχει το ίδιο ύψος με το PS5 που κυκλοφόρησε και το ίδιο πλάτος με το PS5 Slim. Επίσης, δεν συνοδεύεται από μονάδα δίσκου.

Τέλος, όπως περιμένατε, είναι συμβατό με όλα τα υπάρχοντα αξεσουάρ του PS5, όπως το PlayStation Portal, το PSVR 2 και το DualSense Edge.

Σε ό,τι αφορά τα games που θα υποστηρίζονται στο λανσάρισμα της κονσόλας, αυτά είναι τα Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant και The Last of Us Part II Remastered.

Εως την αγορά του νέου σας PS 5 Pro μπορείτε να εξασκηθείτε παίζοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όπως το Dragon Ball: Sparking! Zerο, Call of Duty: Black Ops 6, NBA 2K25,Resident Evil 4 Remake Lenticular Edition, Tekken 8 αλλά και το Like a Dragon: Infinite Wealth.