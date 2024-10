ECA: Δημιουργεί ταμείο για τις ελληνικές πυρόπληκτες περιοχές (pics)

H ECA (European Club Association) διοργάνωσε, σήμερα (09/10), μια φιλανθρωπική ενέργεια για την υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών «Eleven Campaign» και «Δεσμός».

Ως μέρος της πρωτοβουλίας αυτής, η ECA δεσμεύεται να βοηθήσει τον «Δεσμό», ένα ίδρυμα που υποστηρίζει κοινοτικά έργα σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζεται με την «Eleven Campaign», που είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που χρησιμοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να ανακαινίσει γήπεδα ποδοσφαίρου που έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιές.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί απόδειξη του βασικού στόχου της ECA να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου να μεταμορφώσει τις ζωές, να ενώσει τις κοινότητες και να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, δημιουργώντας το Ίδρυμα ECA που θα λειτουργήσει επίσημα το 2025.

Ο Νασέρ Ελ Κελαϊφί, Πρόεδρος της ECA, δήλωσε: «Οι πυρκαγιές στην Ελλάδα φέτος ήταν μια τραγωδία και οι σκέψεις μας παραμένουν με τις κοινότητες που επηρεάζονται βαθιά από αυτήν την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Σημαίνει ότι το έργο του Ιδρύματος ECA γίνεται ακόμη πιο σημαντικό. Πρέπει να συνεργαστούμε με τοπικούς εμπειρογνώμονες για να παίξουμε τον ρόλο μας στην παροχή κάποιας ανακούφισης όχι μόνο σε στιγμές κρίσης, αλλά και μέσω προληπτικών πρωτοβουλιών που επιφέρουν πραγματική, θετική αλλαγή. Δεσμευόμαστε ότι η σημερινή εκδήλωση θα είναι η πρώτη από τις πολλές πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα οφέλη του ποδοσφαίρου σε όσο το δυνατόν περισσότερους».

Today at the 31st ECA General Assembly in Athens, @anitaelberse, Professor at @HarvardHBS and leading expert in the business of entertainment, media, and sports, announced the launch of the ECA Executive Leadership Programme, a collaborative project between ECA and @HarvardHBS… pic.twitter.com/0lIYozBklz

— ECA (@ECAEurope) October 9, 2024