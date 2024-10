Γερμανικός Τύπος: Ο Κλοπ ξεπούλησε τον εαυτό του (vid)

Εντονες αντιδράσεις και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο πριν συμπληρωθούν πέντε μήνες από την ημέρα που αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ. Ανέλαβε Διευθυντής Ποδοσφαίρου στη Red Bull, τον οργανισμό που μισεί θανάσιμα η μεγάλη πλειονότητα των γερμανών φιλάθλων.

Πριν από μερικές ημέρες ο Κλοπ βραβεύτηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Τιμής της Γερμανίας και στο περιθώριο της τελετής προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την κουβέντα πως είναι ο επόμενος ομοσπονδιακός προπονητής. Ενας από τους όρους του πενταετούς συμβολαίου που υπέγραψε με τη Red Bull προβλέπει το τέλος της συνεργασίας τους αν προκύψει η σχετική πρόταση.

Οι Γερμανοί θυμήθηκαν επίσης τα όσα έλεγε κατά καιρούς για το μέλλον του.

«Αν αποφασίσω πως δεν μπορώ άλλο, τότε θα σταματήσω για έναν χρόνο» (Kicker, 2019).

«Όταν όλο αυτό τελειώσει, όποτε κι αν συμβεί, νομίζω πως είναι λογικό να πάρω έναν χρόνο άδεια» (Sky, 2000).

«Κανένα κλαμπ, καμία χώρα για τον επόμενο χρόνο. Μπορώ να το υποσχεθώ αυτό» (συνέντευξη Τύπου 2024).

Τα λόγια του δημοφιλούς γερμανού προπονητή θα έμοιαζαν με κενό γράμμα σε σχέση με τις τελευταίες κινήσεις του. Ωστόσο είχε προϊδεάσει για το τι μέλλει γενέσθαι όταν πια είχε ολοκληρωθεί το διαζύγιό του με τη Λίβερπουλ. Σε συνέντευξή του στις 30 Μαΐου έλεγε πως «δεν πρόκειται να σταματήσω να εργάζομαι εντελώς. Αλλά δεν βλέπω τον εαυτό μου να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό».

Προφανώς βαρέθηκε πια την οικολογική του βίλα στη Μαγιόρκα και με δεδομένο πως η νέα του θέση απλά θα είναι συμβουλευτικού-εποπτικού χαρακτήρα θεώρησε ιδανική τη στιγμή να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

Αλλωστε και η ανακοίνωση της εταιρίας ενεργειακών ποτών ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα συμμετέχει στις καθημερινές λειτουργείας των συλλόγων, αλλά θα παρέχει στρατηγικό όραμα, υποστηρίζοντας μεμονωμένους αθλητικούς διευθυντές στην προώθηση της φιλοσοφίας της Red Bull».

Οσο όμως κι αν προσπαθεί να πείσει πως δεν πρόκειται να εμπλακεί με τον προηγούμενο ρόλο του, δεν έχει καταφέρει να καταλαγιάσει την οργή που προκάλεσε η απόφασή του, κυρίως μεταξύ των οπαδών της πρώην ομάδας του Ντόρτμουντ την οποία είχε πρόσφατα επισκεφτεί κοουτσάροντας σε αγώνα προς τιμήν των Πίσεκ και Μπλασικόφσκι.

«Εχασα κάθε σεβασμό για τον Κλοπ», «Εκανες τον εαυτό σου σκύλο, Γιούργκεν», «Είσαι ένα τίποτα στο βιβλίο μου πια», ήταν μερικά από τα σχόλια που ανέβασαν στα social media.

Ο αρθρογράφος και αντιπρόεδρος της Bild, Βάλτερ Στράτεν γράφει πως όταν άκουσε το νέο για τον Κλοπ ένοιωσε έναν πόνο στην ποδοσφαιρική του καρδιά. Διευκρίνισε ωστόσο πως δεν τον θεωρεί «προδότη» και έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του.

Στο άρθρο του στο t-online υπό τον τίτλο «Αυτός ο άνθρωπος απογοήτευσε πολύ κόσμο» ο Γουίλιαμ Λάινιγκ γράφει μεταξύ άλλων πως «είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ έχει πλέον ξεπουλήσει τον εαυτό του και φαίνεται να έχει πετάξει εντελώς την προηγούμενη αδιαμφισβήτητη αυθεντικότητά του στη θάλασσα, πιθανώς για πολλά χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο γκρέμισε το δικό του μνημείο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η εικόνα του ως χαρισματικής φιγούρας του γερμανικού ποδοσφαίρου έχει πληγεί σοβαρά. Ο Γιούγκεν Κλοπ έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον ρομαντισμό σήμερα».

Οι αντιδράσεις ανάγκασαν τον Κλοπ να ανεβάσει βίντεο στο Instagram για να μιλήσει (στα αγγλικά) για τον νέο του ρόλο παρά την πρώτη γραπτή του δήλωση μέσω της Red Bull:

