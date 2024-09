Ζήτησε τη βοήθεια του AI για βγει περισσότερα ραντεβού, αλλά… τελικά δεν πίστευε αυτό που συνέβη

Έψαχνε τον τρόπο να βγει όσα περισσότερα ραντεβού μπορούσε και κατέφυγε -πού αλλού- τεχνητή νοημοσύνη.

Ο λόγος για έναν 23χρονο άνδρα από τη Μόσχα, ο ο οποίος επιστράτευσε το ChatGPT για να βελτιώσει τη σεξουαλική του ζωή, μέσω του Tinder.

Κουρασμένος μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, Zhadan έθεσε σε λειτουργία ένα απλό σχέδιο. Αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να διαχειριστεί και να βελτιστοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις του στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών.

«Ένας από αυτούς ανέφερε το GPT και πώς θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την εύρεση ραντεβού» δήλωσε στη MailOnline.

Meet Aleksandr Zhadan.

This 23-year-old developer from Russia used OpenAI to talk to 5,240 women on Tinder and automated dates with 100+ of them.

Now he is getting married to Karina, the best date found by his algorithm.

Here’s the wildest Valentine’s story you’ll ever hear:🧵 pic.twitter.com/Qzeav9Ved0

— Kritarth Mittal | Soshals (@kritarthmittal) February 14, 2024